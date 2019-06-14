Саакашвили рассказал, что будет делать, если ЦИК его не зарегистрирует
Лидер партии "Рух новых сил" Саакашвили пойдет в суд, если ЦИК не станет регистрировать его кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Саакашвили отсутствовал в Украине с февраля 2018 по май 2019 после того, как его силой выдворили из страны. При этом по закону, в народные депутаты могут баллотироваться только те граждане Украины, которые постоянно проживали на ее территории в течение последних пяти лет перед выборами.
На вопрос журналиста, позволит ли Центральная избирательная комиссия Саакашвили принять участие в выборах, при том, что его больше года не было в Украине, то отметил, что его отсутствие может быть квалифицировано как имевшее место по уважительным причинам.
"Президент Украины Зеленский, я ему очень благодарен за это, отменил указ своего предшественника и признал, что это было незаконно). Если это было незаконно, то мое отсутствие тоже была незаконным. Если она незаконна, то она важная. То есть, если ЦИК не будет меня регистрировать, я надеюсь, что суд этот вопрос решит", - сказал он.
В то же время Саакашвили пообещал выполнить решение суда, если ЦИК откажет ему в регистрации и суд признает такое решение законным.
Напомним:
- 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михэилу Саакашвили гражданствоУкраины.
- 29 мая Саакашвили вернулся в Киев.
- 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пойдет со своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил Саакашвили стать председателем партии. Саакашвили отказался от предложения Кличко.
- Перед этим Саакашвили призвал однопартийцев поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.
- Позже Саакашвили заявил, что "Рух новых сил" идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.
- Партия "Рух новых сил" представила первую десятку кандидатов своего списка кандидатов в Верховную Раду. Список возглавил Саакашвили.
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