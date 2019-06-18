Розпуск Ради: у Зеленського дорікнули ВР за затягування судового процесу

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук закликав спікера парламенту Андрія Парубія передати йому всі документи, які можуть слугувати доказами неіснування коаліції і можуть вплинути на рішення Конституційного суду.

Про це він сказав під час погоджувальної ради у вівторок.

За його словами, наразі проводяться слухання КС щодо конституційності рішення президента про розпуск парламенту і команда Зеленського направила до Ради звернення щодо надання ряду документів щодо існування коаліції.

"І, на превеликий жаль, отримали те, що в народі називають відписки, що наше звернення зареєстроване, але враховуючи велику кількість запитаних документів, їх підготовка та опрацювання потребують збільшення зазначеного терміну для виконання", - сказав Стефанчук.

Він звернув увагу на те, що судовий процес розпочатий з ініціативи нардепів і тому команда президента хоче отримати всю необхідну доказову базу для вирішення питання по суті.

"Просимо за можливості прискорити надання цих документів щодо отримання переліку фракцій, копій засідань секретаріатів і т.д. В іншому випадку, думаю, у суспільства можуть виникнути не безпідставні підозри щодо затягування цього судового процесу", - заявив представник Зеленського.

У свою чергу голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що ні у спікера парламенту, ні у президента немає повноважень визначати склад коаліції і робити висновок щодо її існування.

"Але у мене є ті документи, які може мати голова Верховної Ради. Це чисельність фракцій, чисельність комітетів, і зокрема, чисельність апарату. Це те, що є у моїх повноваженнях. Я у Конституційний суд подав ті документи, які на мою думку є важливими аргументами", - сказав Парубій.

Він зазначив, що твердження про те, що коаліція припинила своє існування з виходом "Радикальної партії" неправдиві, оскільки склад фракцій БПП і "Народного фронту" на той час перевищував 226 нардепів.

За його словами, він передав і другий документ щодо того, скільки заяв було подано про вихід з коаліції, з моментуу створення, коли нараховувалось 302 народні депутати, до того часу, коли "Народний фронт" оголосив про свій вихід і формування нової коаліції.

"Якщо взяти всі ці документи, то ця цифра буде більше ніж 226. Я думаю цих документів досить для розуміння і ми передамо їх вам також", - сказав Парубій.

ВІн додав, що на його думку, моментом закінчення існування коаліції є той день, коли "Народний фронт" оголосив про своє рішення і це єдиний документ на який слід опиратися, якщо є бажання діяти у рамках закону, а не з політичної доцільності.

Спікер наголосив, що парламент готовий до будь-якого рішення Конституційного суду.

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