Роспуск Рады: у Зеленского упрекнули ВР за затягивание судебного процесса
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук призвал спикера парламента Андрея Парубия передать ему все документы, которые могут служить доказательствами несуществования коалиции и могут повлиять на решение Конституционного суда.
Об этом он сказал во время согласительного совета во вторник.
По его словам, сейчас проводятся слушания КС относительно конституционности решения президента о роспуске парламента и команда Зеленского направила в Раду обращение о предоставлении ряда документов о существовании коалиции.
"И, к сожалению, получили то, что в народе называют отписки, что наше обращение зарегистрировано, но учитывая большое количество запрошенных документов, их подготовка и обработка требуют увеличения указанного срока для выполнения", - сказал Стефанчук.
Он обратил внимание на то, что судебный процесс начат по инициативе нардепов и потому команда президента хочет получить всю необходимую доказательную базу для решения вопроса по существу.
"Просим по возможности ускорить предоставление этих документов на получение перечня фракций, копий заседаний секретариатов и т.д. В противном случае, думаю, у общества могут возникнуть не беспочвенные подозрения относительно затягивания этого процесса", - заявил представитель Зеленского.
В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что ни у спикера парламента, ни у президента нет полномочий определять состав коалиции и делать вывод о ее существовании.
"Но у меня есть те документы, которые может иметь председатель Верховной Рады. Это численность фракций, численность комитетов, и в частности, численность аппарата. Это то, что у моих полномочиях. Я в Конституционный суд подал те документы, которые по моему мнению являются важными аргументами", - сказал Парубий.
Он отметил, что утверждение о том, что коалиция прекратила свое существование с выходом Радикальной партии неправдива, поскольку состав фракций БПП и "Народного фронта" в то время превышал 226 нардепов.
По его словам, он передал и второй документ о том, сколько заявлений было подано о выходе из коалиции, с момента ее создания, когда насчитывалось 302 народных депутата, к тому времени, когда "Народный фронт" объявил о своем выходе и формировании новой коалиции.
"Если взять все эти документы, то эта цифра будет больше, чем 226. Я думаю этих документов достаточно для понимания и мы передадим их вам тоже", - сказал Парубий.
Он добавил, что по его мнению, моментом окончания существования коалиции является тот день, когда "Народный фронт" объявил о своем решении и это единственный документ на который следует опираться, если есть желание действовать в рамках закона, а не с политической целесообразности.
Спикер подчеркнул, что парламент готов к любому решению Конституционного суда.
Читайте также: Указ президента о роспуске парламента: что скажет Конституционный Суд
ПереЗЕгрузка. Как Зеленский распускает Раду
Напомним:
- 11 июня Конституционный Суд завершил открытую часть заседания в деле о роспуске Верховной Рады.
- Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в коалицию. Документа не хватало на заседании КС 11 июня.
- 18 июня Конституционный Суд продолжит рассмотрение дела по представлению 62 народных депутатов относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов".
- 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
- 24 мая стартовала парламентская кампания.
- В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.