Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського вважають застарілими докази Парубія про існування коаліції

Вівторок, 18 червня 2019, 13:45

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що останні заяви спікера парламенту Андрія Парубія щодо існування коаліції - загальновідомі і застарілі.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента

За його словами, наразі ні в АП, ані в Конституційному Суді немає офіційної інформації про наявність у складі фракцій партій "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" більшості від конституційного складу Верховної Ради.

Він зазначив, що на офіційний запит від 5 червня на ім’я спікера парламенту щодо персонального складу цих фракцій надійшла формальна відписка про велику завантаженість апарату ВР і неможливість найближчим часом надати відповідь.

"Що стосується заяв голови ВР Андрія Парубія про начебто надання необхідних документів, то жодних нових доказів, які б засвідчили існування коаліції, він не пред’явив. Він надав лише список коаліції станом на 27 листопада 2014 року і список членів двох фракцій – БПП та НФ станом на 14 квітня 2016 року, які ми під сумнів не ставимо і які є в матеріалах справи", - сказав Веніславський.

"Проте інформацію про персональний склад фракцій БПП та НФ з 29 березня 2016-го (коли фракція Радикальної партії Олега Ляшка остаточно заявила про вихід з коаліції) до 13 квітня 2016 року, коли нібито була створена нова коаліція, голова Верховної Ради України не надав. Так само він не надав інформації про персональний склад цих двох фракцій станом на 2019 рік", – додав він

Представник Зеленського наголосив, що останні заяви Парубія – це загальновідома та застаріла інформація, яка не має жодного значення для розгляду справи та рішення Конституційного Суду в ній.

Читайте також: Указ президента про розпуск парламенту: що скаже Конституційний Суд

ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо:

  • 18 червня представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук закликав спікера парламенту Андрія Парубія передати йому всі документи, які можуть слугувати доказами неіснування коаліції і можуть вплинути на рішення Конституційного суду.
  • Парубій у свою чергу зазначив, що надав КС всі важливі, на його думку, документи і пообіцяв продублювати їх команді Зеленського.
  • 11 червня Конституційний Суд завершив відкриту частину розгляду у справі про розпуск Верховної Ради.
  • 14 червня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що передав у Конституційний суд документ про чисельність складу двох фракцій, які входили до коаліції. Документу не вистачало на засіданні КС 11 червня.
  • 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8 скликання та призначення позачергових виборів на 21 липня.
  • 24 травня стартувала парламентська кампанія.
  • Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Адміністрація президентаЗеленськийКСПарубійкоаліція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Адміністрація президента
Венедіктова каже, що Банкова при Порошенкові "грала ключову роль" у схемі Медведчука
Після крила президента. Як складалась кар'єра попередників Єрмака
Компанії Косюка оплачували американських лобістів для Порошенка – Kyiv Post
Останні новини
14:11
Нацроумінг для абонентів "Київстару" заблокували, щоб не перевантажувати інші мережі
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
Усі новини...
Реклама: