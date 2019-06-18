У Зеленського вважають застарілими докази Парубія про існування коаліції

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що останні заяви спікера парламенту Андрія Парубія щодо існування коаліції - загальновідомі і застарілі.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента

За його словами, наразі ні в АП, ані в Конституційному Суді немає офіційної інформації про наявність у складі фракцій партій "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" більшості від конституційного складу Верховної Ради.

Він зазначив, що на офіційний запит від 5 червня на ім’я спікера парламенту щодо персонального складу цих фракцій надійшла формальна відписка про велику завантаженість апарату ВР і неможливість найближчим часом надати відповідь.

"Що стосується заяв голови ВР Андрія Парубія про начебто надання необхідних документів, то жодних нових доказів, які б засвідчили існування коаліції, він не пред’явив. Він надав лише список коаліції станом на 27 листопада 2014 року і список членів двох фракцій – БПП та НФ станом на 14 квітня 2016 року, які ми під сумнів не ставимо і які є в матеріалах справи", - сказав Веніславський.

"Проте інформацію про персональний склад фракцій БПП та НФ з 29 березня 2016-го (коли фракція Радикальної партії Олега Ляшка остаточно заявила про вихід з коаліції) до 13 квітня 2016 року, коли нібито була створена нова коаліція, голова Верховної Ради України не надав. Так само він не надав інформації про персональний склад цих двох фракцій станом на 2019 рік", – додав він

Представник Зеленського наголосив, що останні заяви Парубія – це загальновідома та застаріла інформація, яка не має жодного значення для розгляду справи та рішення Конституційного Суду в ній.

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