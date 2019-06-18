У Зеленського вважають застарілими докази Парубія про існування коаліції
Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що останні заяви спікера парламенту Андрія Парубія щодо існування коаліції - загальновідомі і застарілі.
Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента
За його словами, наразі ні в АП, ані в Конституційному Суді немає офіційної інформації про наявність у складі фракцій партій "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" більшості від конституційного складу Верховної Ради.
Він зазначив, що на офіційний запит від 5 червня на ім’я спікера парламенту щодо персонального складу цих фракцій надійшла формальна відписка про велику завантаженість апарату ВР і неможливість найближчим часом надати відповідь.
"Що стосується заяв голови ВР Андрія Парубія про начебто надання необхідних документів, то жодних нових доказів, які б засвідчили існування коаліції, він не пред’явив. Він надав лише список коаліції станом на 27 листопада 2014 року і список членів двох фракцій – БПП та НФ станом на 14 квітня 2016 року, які ми під сумнів не ставимо і які є в матеріалах справи", - сказав Веніславський.
"Проте інформацію про персональний склад фракцій БПП та НФ з 29 березня 2016-го (коли фракція Радикальної партії Олега Ляшка остаточно заявила про вихід з коаліції) до 13 квітня 2016 року, коли нібито була створена нова коаліція, голова Верховної Ради України не надав. Так само він не надав інформації про персональний склад цих двох фракцій станом на 2019 рік", – додав він
Представник Зеленського наголосив, що останні заяви Парубія – це загальновідома та застаріла інформація, яка не має жодного значення для розгляду справи та рішення Конституційного Суду в ній.
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Нагадаємо:
- 18 червня представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук закликав спікера парламенту Андрія Парубія передати йому всі документи, які можуть слугувати доказами неіснування коаліції і можуть вплинути на рішення Конституційного суду.
- Парубій у свою чергу зазначив, що надав КС всі важливі, на його думку, документи і пообіцяв продублювати їх команді Зеленського.
- 11 червня Конституційний Суд завершив відкриту частину розгляду у справі про розпуск Верховної Ради.
- 14 червня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що передав у Конституційний суд документ про чисельність складу двох фракцій, які входили до коаліції. Документу не вистачало на засіданні КС 11 червня.
- 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8 скликання та призначення позачергових виборів на 21 липня.
- 24 травня стартувала парламентська кампанія.
- Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.
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