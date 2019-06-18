У Зеленского считают устаревшими доказательства Парубия о существовании коалиции

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что последние заявления спикера парламента Андрея Парубия о существовании коалиции - общеизвестные и устаревшие.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента

По его словам, сейчас ни в АП, ни в Конституционном Суде нет официальной информации о наличии в составе фракций партий "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" большинства от конституционного состава Верховной Рады.

Он отметил, что на официальный запрос от 5 июня на имя спикера парламента по персональному составу этих фракций поступила формальная отписка о большой загруженности аппарата ВР и невозможности в ближайшее время дать ответ.

"Что касается заявлений главы ВР Андрей Парубий о якобы предоставления необходимых документов, то никаких новых доказательств, которые показали существование коалиции, он не предъявил. Он предоставил только список коалиции состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций - БПП и НФ состоянию на 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела", - сказал Вениславский.

"Однако информацию о персональном составе фракций БПП и НФ с 29 марта 2016 года (когда фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции) до 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция, председатель Верховной Рады Украины не предоставил. Также он не предоставил информации о персональном составе этих двух фракций состоянию на 2019", - добавил он

Представитель Зеленского отметил, что последние заявления Парубия - это общеизвестная и устаревшая информация, которая не имеет никакого значения для рассмотрения дела и решения Конституционного Суда в ней.

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