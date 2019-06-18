У Зеленского считают устаревшими доказательства Парубия о существовании коалиции
Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что последние заявления спикера парламента Андрея Парубия о существовании коалиции - общеизвестные и устаревшие.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента
По его словам, сейчас ни в АП, ни в Конституционном Суде нет официальной информации о наличии в составе фракций партий "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" большинства от конституционного состава Верховной Рады.
Он отметил, что на официальный запрос от 5 июня на имя спикера парламента по персональному составу этих фракций поступила формальная отписка о большой загруженности аппарата ВР и невозможности в ближайшее время дать ответ.
"Что касается заявлений главы ВР Андрей Парубий о якобы предоставления необходимых документов, то никаких новых доказательств, которые показали существование коалиции, он не предъявил. Он предоставил только список коалиции состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций - БПП и НФ состоянию на 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела", - сказал Вениславский.
"Однако информацию о персональном составе фракций БПП и НФ с 29 марта 2016 года (когда фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции) до 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция, председатель Верховной Рады Украины не предоставил. Также он не предоставил информации о персональном составе этих двух фракций состоянию на 2019", - добавил он
Представитель Зеленского отметил, что последние заявления Парубия - это общеизвестная и устаревшая информация, которая не имеет никакого значения для рассмотрения дела и решения Конституционного Суда в ней.
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Напомним:
- 18 июня представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук призвал спикера парламента Андрей Парубий передать ему все документы, которые могут служить доказательствами несуществования коалиции и могут повлиять на решение Конституционного суда.
- Парубий в свою очередь отметил, что предоставил КС все важные, по его мнению, документы и пообещал продублировать их команде Зеленского.
- 11 июня Конституционный Суд завершил открытую часть заседания в деле о роспуске Верховной Рады.
- 14 июня спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в коалицию. Документа не хватало на заседании КС 11 июня.
- 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
- 24 мая стартовала парламентская кампания.
- В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.