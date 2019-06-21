Новини 21 червня: Зеленський проти кнопкодавства, протести у Грузії

Зеленський вніс до парламенту проект закону проти кнопкодавства, лідером із 47,6% підтримки залишається партія "Слуга народу", у Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту — новини, які були актуальні 21 червня.

Про кнопкодавство

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту проект закону проти кнопкодавства.

Згідно пояснювальної записки, проектом закону пропонується встановити кримінальну відповідальність за здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування у Верховній Раді та/або її органах замість іншого народного депутата (неособисте голосування).

Таке діяння каратиметься штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис до 85 тисяч гривень).

Про рейтинги

Безперечним лідером із 47,6% підтримки (серед тих, хто визначився) залишається партія "Слуга народу".

Другою йде "Опозиційна платформа – За життя" - 12,4%.

Третя - "Європейська Солідарність" Петра Порошенка – 8,8%.

Партія "Батьківщина" на четвертому місці (8,7%) і на п’ятому місці "Голос" (6,8%).

Про Саакашвілі

Печерський районний суд Києва визнав факт безперервного проживання Міхеїла Саакашвілі в Україні протягом 5 років, що дозволяє йому балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах.

Про Грузію

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту в зв'язку з учорашнім скандалом з російським депутатом. Біля парламенту на проспекті Руставелі зібралося близько двох тисяч людей. Крім того, до акції протесту приєднуються студенти, які великою колоною йдуть до парламенту.

Раніше опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади: відставка глави МВС, звільнення затриманих напередодні демонстрантів і початок переговорів з урядом для призначення дострокових парламентських виборів.

Про Нестора Шуфрича

Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларацій народного депутата Нестора Шуфрича виявило розбіжності на понад 13 млн гривень.

Відзначається, що у 2016 році Шуфрич не вказав у декларації вартість низки своїх об’єктів нерухомості: 2-х земельних ділянок, 2-х житлових будинків та 6-ти квартир. Відомості про ще одну ділянку посадовця відсутні в деклараціях взагалі.

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