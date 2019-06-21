Новости 21 июня: Зеленский против кнопкодавства, протесты в Грузии

Зеленский внес в парламент проект закона против кнопкодавства, лидером с 47,6% поддержки остается партия "Слуга народа", в Тбилиси у здания парламента Грузии снова собираются люди на акцию протеста – новости, которые были актуальны 21 июня.

О кнопкодавстве

Президент Владимир Зеленский внес в парламент проект закона против кнопкодавства.

Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования в Верховной Раде и/или ее органах вместо другого народного депутата (неличное голосование).

Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс до 85 тысяч гривен).

О рейтингах

Бесспорным лидером с 47,6% поддержки (среди тех, кто определился) остается партия "Слуга народа".

Второй идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%.

Третья - "Европейская Солидарность" Петра Порошенко - 8,8%.

Партия "Батькивщина" на четвертом месте (8,7%) и на пятом месте "Голос" (6,8%)

О Саакашвили

Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили в Украине в течение 5 лет, что позволяет ему баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах.

О Грузии

У здания парламента Грузии в Тбилиси вновь собираются люди на акцию протеста в связи со вчерашним скандалом с российским депутатом. У парламента на проспекте Руставели собралось около двух тысяч человек. Кроме того, к акции протеста присоединяются студенты, которые большой колонной идут к парламенту.

Ранее оппозиционные партии Грузии озвучили три главных требования к властям: отставка главы МВД, освобождение задержанных накануне демонстрантов и начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

О Несторе Шуфриче

Национальное агентство по предупреждению коррупции при проверке деклараций народного депутата Нестора Шуфрича выявило различия более чем 13 млн гривен.

Отмечается, что в 2016 году Шуфрич не указал в декларации стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 6-ти квартир. Сведения о еще одном участке чиновника отсутствуют в декларациях вообще.

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