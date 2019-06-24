Зеленський звільнив одного з керівників СБУ
Понеділок, 24 червня 2019, 13:52
Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління Служби безпеки України в АРК Крим Олександра Шмітька.
Відповідний указ №424 опублікований на сайті глави держави.
"Звільнити Шмітька Олександра Григоровича з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - йдеться у документі.
Нагадаємо:
- Новий президент здійснює ротацію у Службі безпеки, тоді як чинний голова СБУ Василь Грицак пішов у відпустку.
- 22 травня Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України керівника своєї партії "Слуга народу" Івана Баканова. Він і виконує обов'язки голови СБУ з 3 червня.
- 3 червня Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.
- До того Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука, а також першого заступника голови СБУ Віталія Малікова і начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка.
- Згодом Зеленський звільнив Віталія Малікова з військової служби в запас.
- 10 червня президент підписав указ про звільнення Василя Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки в Рівненській області.
Українська правда