Зеленський звільнив одного з керівників СБУ

17613 переглядів
Понеділок, 24 червня 2019, 13:52

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Головного управління Служби безпеки України в АРК Крим Олександра Шмітька.

Відповідний указ №424 опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити Шмітька Олександра Григоровича з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - йдеться у документі.

Нагадаємо:

  • Новий президент здійснює ротацію у Службі безпеки, тоді як чинний голова СБУ Василь Грицак пішов у відпустку.
  • 22 травня Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України керівника своєї партії "Слуга народу" Івана Баканова. Він і виконує обов'язки голови СБУ з 3 червня.
  • 3 червня Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.
  • До того Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука, а також першого заступника голови СБУ Віталія Малікова і начальника головного управління СБУ у Києві та Київській області Олега Валендюка.
  • Згодом Зеленський звільнив Віталія Малікова з військової служби в запас.
  • 10 червня президент підписав указ про звільнення Василя Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки в Рівненській області.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський президент СБУ Крим


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Відновив, подав, розвіяв – у Зеленського похвалились його досягненнями за місяць 24 червня 2019, 13:21
Що робить у списку "Слуги народу" російський лобіст? 24 червня 2019, 10:30
У Путіна не планують зустріч з Зеленським на саміті G20 24 червня 2019, 07:10
Усі новини
Головні новини
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському
Політв'язень Кремля перебуває в колонії Харкова, Мін'юст не коментує
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну
Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших
Усі новини
психологія

Як чоловікам привабити жінок

ted

4 причини, чому коти так дивно поводяться

історія

Цікаві факти з життя Івана Мазепи