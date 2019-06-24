Зеленський звільнив одного з керівників СБУ

"Звільнити Шмітька Олександра Григоровича з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - йдеться у документі.

Українська правда

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