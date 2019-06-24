Зеленский уволил одного из руководителей СБУ
Понедельник, 24 июня 2019, 13:52
Президент Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Александра Шмитько.
Соответствующий указ №424 опубликован на сайте главы государства.
"Уволить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в документе.
Напомним:
- Новый президент проводит ротацию в Службе безопасности, тогда как действующий глава СБУ Василий Грицак ушел в отпуск.
- 22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины руководителя своей партии "Слуга народа" Ивана Баканова. Он и выполняет обязанности главы СБУ с 3 июня.
- 3 июня Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
- До этого Зеленский уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука, а также первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.
- Потом Зеленский уволил Виталия Маликова с военной службы в запас.
- 10 июня президент подписал указ об увольнении Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области.