Зеленский уволил одного из руководителей СБУ

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Понедельник, 24 июня 2019, 13:52

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Александра Шмитько.

Соответствующий указ №424 опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в документе.

Напомним:

  • Новый президент проводит ротацию в Службе безопасности, тогда как действующий глава СБУ Василий Грицак ушел в отпуск.
  • 22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины руководителя своей партии "Слуга народа" Ивана Баканова. Он и выполняет обязанности главы СБУ с 3 июня.
  • 3 июня Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
  • До этого Зеленский уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука, а также первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.
  • Потом Зеленский уволил Виталия Маликова с военной службы в запас.
  • 10 июня президент подписал указ об увольнении Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области.

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Темы: Зеленский президент СБУ Крым


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