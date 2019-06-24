Зеленский уволил одного из руководителей СБУ

"Уволить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в документе.

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