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Суд зняв браслет з фігуранта великої афери, бо "посилює хвороби" – ЦПК

Вівторок, 25 червня 2019, 16:08

Апеляційний суд дозволив гендиректору компанії "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороді не носити електронний браслет, оскільки він нібито має несумісні з пристроєм хвороби.

Про це пише у Twitter керівник ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

"Адвокати Майбороди принесли якийсь медичний висновок про те, що їхній клієнт має хвороби, які посилюються через носіння браслету (!!). Британські вчені нервово курять", - дивується активіст.

Він нагадав, що, за даними НАБУ, Майборода зі спільниками на афері з квартирами для Нацгвардії "розвів" державу на 81 млн грн.

"Раніше "важкохворий" Майборода купив собі Lamborghini за 300 тисяч євро. Тільки за одне розмитнення він сплатив 3,5 млн грн. І водночас йому присуджують заставу в 2 млн грн", - обурюється Шабунін.

 
Олег Майборода

Нагадаємо:

  • Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода є підозрюваним у справі про велику аферу з квартирами для Нацгвардії. 17 травня суд відпустив його під заставу у 2 мільйони гривень.
  • Генерал-полковник Юрій Аллеров, який командував Нацгвардією з 30 грудня 2015 року до 7 травня 2019 року, погодив заміну житлового комплексу для гвардійців, через що вони отримали житло не на елітному Печерську, а на околиці Києва.
  • НАБУ відкрило кримінальне провадження у грудні 2017 року.  
  • Затримали Юрія Аллерова, Олега Майбороду та Алісу Гринчук у травні 2019 року, коли Аллєрова вже зняли з посади. Їх підозрюють у привласненні 81 635 448 грн.
  • Майбороду суд відпустив під заставу у 2 мільйони гривень, Гринчук обрали запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави.  
  • Аллерову 17 травня присудили тримання під вартою до 12 липня з заставою у 4,8 млн грн. 20 травня він вийшов із-під варти.
  • САП також стверджує, що донька Аллерова Катерина Пустиннікова має подвійне громадянство – Росії й України – і більшу частину часу проживає в РФ.

Українська правда

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Теми: суднерухомістьНацгвардія
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