Суд зняв браслет з фігуранта великої афери, бо "посилює хвороби" – ЦПК

Апеляційний суд дозволив гендиректору компанії "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороді не носити електронний браслет, оскільки він нібито має несумісні з пристроєм хвороби.

Про це пише у Twitter керівник ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

"Адвокати Майбороди принесли якийсь медичний висновок про те, що їхній клієнт має хвороби, які посилюються через носіння браслету (!!). Британські вчені нервово курять", - дивується активіст.

Він нагадав, що, за даними НАБУ, Майборода зі спільниками на афері з квартирами для Нацгвардії "розвів" державу на 81 млн грн.

"Раніше "важкохворий" Майборода купив собі Lamborghini за 300 тисяч євро. Тільки за одне розмитнення він сплатив 3,5 млн грн. І водночас йому присуджують заставу в 2 млн грн", - обурюється Шабунін.

Олег Майборода

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