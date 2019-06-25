Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 25 червня: Росія у ПАРЄ, екстрадиція Фірташа, звільнення і призначення Богдана

Вівторок, 25 червня 2019, 21:23
Новини 25 червня: Росія у ПАРЄ, екстрадиція Фірташа, звільнення і призначення Богдана

Парламентська асамблея Ради Європи запросила Росію для повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу, Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США, Андрія Богдана звільнено з посади глави Адміністрації президента і призначено керівником Офісу президента України — новини, які були актуальні 25 червня.

Про ПАРЄ

У ніч на вівторок, 25 червня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.

Згодом, Парламентська асамблея Ради Європи розпочала процедуру оскарження повноважень російської делегації на вимогу представників кількох національних делегацій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований ухваленням резолюції ПАРЄ, яка відкрила шлях для повернення російської делегації.

Пізніше Українська делегація у ПАРЄ офіційно оголосила про рішення зупинити роботу в Асамблеї на знак протесту проти повернення делегації РФ.

Про Фірташа

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Суд Австрії вирішив не задовольняти апеляцію адвокатів олігарха. Зазначається, що тепер рішення має затвердити міністр юстиції Австрії своїм підписом, а після того можна проводити екстрадицію.

Про звільнення та призначення Богдана

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив положення про Офіс президента України, та видав низку кадрових указів у зв'язку з реорганізацією своєї адміністрації.

Так, наприклад, Андрія Богдана звільнено з посади глави Адміністрації президента і призначено керівником Офісу президента України.

Про рейтинги

За партію Володимира Зеленського "Слуга народу" готові проголосувати 45,3% опитаних, за "Опозиційну платформу – За життя" - 12,1%, за "Батьківщину" - 8,8%, за "Європейську солідарність" Петра Порошенка - 8,4% і за партію музиканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,8%.

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає майже 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

Прокурори просять суд ув'язнити мера Одеси Геннадія Труханова на 12 років в межах справи заводу "Карян", його спільників на 7-11.

Конституційний суд за скаргою Надії Савченко визнав неконституційним положення Кримінального процесуального кодексу, за яким її арештували.

Національний банк з 25 жовтня введе в обіг нову банкноту номіналом 1 тисяча гривень. Також повідомляється, що з 1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок будуть виведені з обігу.

У Кремлі заявляють, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Останні новини
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
Усі новини...
Реклама: