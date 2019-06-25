Новини 25 червня: Росія у ПАРЄ, екстрадиція Фірташа, звільнення і призначення Богдана

Парламентська асамблея Ради Європи запросила Росію для повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу, Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США, Андрія Богдана звільнено з посади глави Адміністрації президента і призначено керівником Офісу президента України — новини, які були актуальні 25 червня.

Про ПАРЄ

У ніч на вівторок, 25 червня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.

Згодом, Парламентська асамблея Ради Європи розпочала процедуру оскарження повноважень російської делегації на вимогу представників кількох національних делегацій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований ухваленням резолюції ПАРЄ, яка відкрила шлях для повернення російської делегації.

Пізніше Українська делегація у ПАРЄ офіційно оголосила про рішення зупинити роботу в Асамблеї на знак протесту проти повернення делегації РФ.

Про Фірташа

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Суд Австрії вирішив не задовольняти апеляцію адвокатів олігарха. Зазначається, що тепер рішення має затвердити міністр юстиції Австрії своїм підписом, а після того можна проводити екстрадицію.

Про звільнення та призначення Богдана

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив положення про Офіс президента України, та видав низку кадрових указів у зв'язку з реорганізацією своєї адміністрації.

Так, наприклад, Андрія Богдана звільнено з посади глави Адміністрації президента і призначено керівником Офісу президента України.

Про рейтинги

За партію Володимира Зеленського "Слуга народу" готові проголосувати 45,3% опитаних, за "Опозиційну платформу – За життя" - 12,1%, за "Батьківщину" - 8,8%, за "Європейську солідарність" Петра Порошенка - 8,4% і за партію музиканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,8%.

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Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає майже 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

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