Новости 25 июня Россия в ПАСЕ, экстрадиция Фирташа, увольнение и назначение Богдана

Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила Россию для возвращения к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса, Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, Андрей Богдан уволен с должности главы Администрации президента и назначен руководителем Офиса президента Украины – новости, которые были актуальны 25 июня.

О ПАСЕ

В ночь на вторник, 25 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Впоследствии, Парламентская ассамблея Совета Европы начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован принятием резолюции ПАСЕ, которая открыла путь для возвращения российской делегации.

Позже Украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста против возвращения делегации РФ.

О Фирташе

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Суд Австрии решил не удовлетворять апелляцию адвокатов олигарха. Отмечается, что теперь решение должен утвердить министр юстиции Австрии своей подписью, а после этого можно проводить экстрадицию.

Об увольнении и назначении Богдана

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил положение об Офисе президента Украины, и издал ряд кадровых указов в связи с реорганизацией своей администрации.

Так, например, Андрей Богдан уволен с должности главы Администрации президента и назначен руководителем Офиса президента Украины.

О рейтингах

За партию Владимира Зеленского "Слуга народа" готовы проголосовать 45,3%опрошенных, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 12,1%, за "Батькивщину" - 8,8%, за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко - 8,4%и за партию музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,8%.

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