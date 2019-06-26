Український моряк одружився в російському СІЗО

У російському СІЗО одружився український моряк Віктор Беспальченко, який був захоплений військовими РФ під час нападу у Керченській протоці.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

"Через кілька місяців підготовки, отримання дозволів від слідства і адміністрації СІЗО, подолання адміністративних бар'єрів, мрія молодих здійснилася і сьогодні вони розписалися!", - розповів захисник.

Він зазначив, що після короткої церемонії одруження молодим надали одну годину для спілкування, але під наглядом охоронців СІЗО.

Адвокат побажав молодятам "якнайшвидшого звільнення Віктора і щасливого медового місяця подалі від Росії".

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