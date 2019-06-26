Український моряк одружився в російському СІЗО
У російському СІЗО одружився український моряк Віктор Беспальченко, який був захоплений військовими РФ під час нападу у Керченській протоці.
Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.
"Через кілька місяців підготовки, отримання дозволів від слідства і адміністрації СІЗО, подолання адміністративних бар'єрів, мрія молодих здійснилася і сьогодні вони розписалися!", - розповів захисник.
Він зазначив, що після короткої церемонії одруження молодим надали одну годину для спілкування, але під наглядом охоронців СІЗО.
Адвокат побажав молодятам "якнайшвидшого звільнення Віктора і щасливого медового місяця подалі від Росії".
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Нагадаємо:
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
- 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
- 25 червня сплив термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського права.
- У Кремлі відмовились відпускати українських моряків, заявивши, що це питання перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права.
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