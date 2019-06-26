Украинский моряк женился в российском СИЗО

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Среда, 26 июня 2019, 14:29

В российском СИЗО женился украинский моряк Виктор Беспальченко, который был захвачен военными РФ во время нападения в Керченском проливе.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Через несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров, мечта молодых осуществилась и сегодня они расписались!", - рассказал защитник.

Он отметил, что после короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения, но под наблюдением охранников СИЗО.

Адвокат пожелал молодоженам "скорейшего освобождения Виктора и счастливого медового месяца подальше от России".

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Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • 25 июня истек срок исполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву.
  • В Кремле отказались отпускать украинских моряков, заявив, что этот вопрос находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву.

Украинская правда

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Темы: Росcия Украина моряки Керченский пролив СИЗО


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