Украинский моряк женился в российском СИЗО

В российском СИЗО женился украинский моряк Виктор Беспальченко, который был захвачен военными РФ во время нападения в Керченском проливе.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Через несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров, мечта молодых осуществилась и сегодня они расписались!", - рассказал защитник.

Он отметил, что после короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения, но под наблюдением охранников СИЗО.

Адвокат пожелал молодоженам "скорейшего освобождения Виктора и счастливого медового месяца подальше от России".

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