Украинский моряк женился в российском СИЗО
В российском СИЗО женился украинский моряк Виктор Беспальченко, который был захвачен военными РФ во время нападения в Керченском проливе.
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
"Через несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров, мечта молодых осуществилась и сегодня они расписались!", - рассказал защитник.
Он отметил, что после короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения, но под наблюдением охранников СИЗО.
Адвокат пожелал молодоженам "скорейшего освобождения Виктора и счастливого медового месяца подальше от России".
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Напомним:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.
- 25 июня истек срок исполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву.
- В Кремле отказались отпускать украинских моряков, заявив, что этот вопрос находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву.