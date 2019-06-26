Верховний суд закрив Онищенку шлях у Раду

Верховний суд визнав правомірною відмову ЦВК у реєстрації кандидата в народні депутати Олександра Онищенка, якого підозрюють у масштабних розкраданнях, через недотримання вимоги закону про проживання в Україні.

Про це йдеться у повідомленні суду від 26 червня.

У ВСУ роз’яснюють, що, згідно з українським законодавством, кандидат у народні депутати має проживати на території України протягом останніх п’яти років. Особа вважається такою, що проживає на території України, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів.

Після відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати кандидатом нардепа-втікача Онищенко намагався через суд довести, що має право балотуватися, стверджуючи, що перебував за межами України, бо "брав участь у змаганнях".

"Оцінюючи причини відсутності позивача за межами території України, суд з’ясував, що в листі ГО "Всеукраїнська федерація кінного спорту України" немає відомостей про найменування змагань, місця і дати їх проведення, статусу позивача в цих змаганнях і підстави, на якій позивач брав у них участь", – пояснюють у суді.

Суд дійшов висновку, що доводи позивача про порушення вимог під час вирішення питання про реєстрацію його кандидатом не були підтверджені, а тому суд констатував відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

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