Верховний суд закрив Онищенку шлях у Раду

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Середа, 26 червня 2019, 16:05

Верховний суд визнав правомірною відмову ЦВК у реєстрації кандидата в народні депутати Олександра Онищенка, якого підозрюють у масштабних розкраданнях, через недотримання вимоги закону про проживання в Україні.

Про це йдеться у повідомленні суду від 26 червня.

У ВСУ роз’яснюють, що, згідно з українським законодавством, кандидат у народні депутати має проживати на території України протягом останніх п’яти років. Особа вважається такою, що проживає на території України, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів.

Після відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати кандидатом нардепа-втікача Онищенко намагався через суд довести, що має право балотуватися, стверджуючи, що перебував за межами України, бо "брав участь у змаганнях".

"Оцінюючи причини відсутності позивача за межами території України, суд з’ясував, що в листі ГО "Всеукраїнська федерація кінного спорту України" немає відомостей про найменування змагань, місця і дати їх проведення, статусу позивача в цих змаганнях і підстави, на якій позивач брав у них участь", – пояснюють у суді.

Суд дійшов висновку, що доводи позивача про порушення вимог під час вирішення питання про реєстрацію його кандидатом не були підтверджені, а тому суд констатував відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

Нагадаємо:

  • Позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.
  • Нардеп Олександр Онищенко, який втік з України, заявив, що має намір повернутися і взяти участь у дострокових парламентських виборах по 93-му округу в Київській області.
  • 15 червня ЦВК відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи, оскільки протягом останніх 5 років він не проживав в Україні.
  • Онищенко подав до суду на рішення ЦВК, і 21 червня Шостий апеляційний адмінсуд зобов’язав ЦВК зареєструвати його кандидатом у нардепи по 93-му округу у Київській області.  
  • Рішення на користь Онищенка було ухвалено на підставі поданих ним документів про те, що з 2016 року й по теперішній час Онищенко "перебуває поза межами держави, бо представляв Україну на змаганнях із кінного спорту у статусі вершника". 
  • У свою чергу міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявив, що Мінмолоді та спорту України з серпня 2016 і до теперішнього часу не направляло і не фінансувало участь нардепа-втікача Олександра Онищенка у міжнародних змаганнях, і він не входить до основного або резервного складу Національної збірної команди України з кінного спорту.
  • Центральна виборча комісія подала апеляційну скаргу і повторно відмовила нардепу-втікачу у реєстрації .
  • За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.

Українська правда

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Теми: Онищенко вибори суд


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