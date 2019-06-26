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Верховный суд закрыл Онищенко путь в Раду

Среда, 26 июня 2019, 16:05

Верховный суд признал правомерным отказ ЦИК в регистрации кандидата в народные депутаты Александра Онищенко, которого подозревают в масштабных хищениях, из-за несоблюдения требования закона о проживании в Украине.

Об этом говорится в сообщении суда от 26 июня.

В ВСУ разъясняют, что, согласно украинскому законодательству, кандидат в народные депутаты должен проживать на территории Украины в течение последних пяти лет. Лицо считается проживающим на территории Украины, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней.

После отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать кандидатом беглого нардепа Онищенко пытался через суд доказать, что имеет право баллотироваться, утверждая, что находился за пределами Украины, поскольку "участвовал в соревнованиях".

"Оценивая причины отсутствия истца за пределами территории Украины, суд выяснил, что в письме ОО "Всеукраинская федерация конного спорта Украины" нет сведений о наименовании соревнований, места и даты их проведения, статуса истца в этих соревнованиях и основания, на котором истец принимал в них участие", - объясняют в суде.

Суд пришел к выводу, что доводы истца о нарушении требований при решении вопроса о регистрации его кандидатом не были подтверждены, суд констатировал отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований.

Напомним:

  • Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
  • Нардеп Александр Онищенко, бежавший из Украины, заявил, что намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.
  • 15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, т.к. за последние 5 лет он не проживал в Украине.
  • Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы по округу №93 в Киевской области.
  • Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, поскольку представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".
  • В свою очередь министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что Минмолодежи и спорта Украины с августа 2016 года и по настоящее время не направляло и не финансировало участие беглого нардепа Александра Онищенко в международных соревнованиях и он не входит в основной или резервный состав Национальной сборной команды Украины по конному спорту.
  • Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу и повторно отказала нардепу-беглецу в регистрации.
  • По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.

Украинская правда
Темы: Онищенковиборысуд
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