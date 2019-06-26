Верховный суд закрыл Онищенко путь в Раду

Верховный суд признал правомерным отказ ЦИК в регистрации кандидата в народные депутаты Александра Онищенко, которого подозревают в масштабных хищениях, из-за несоблюдения требования закона о проживании в Украине.

Об этом говорится в сообщении суда от 26 июня.

В ВСУ разъясняют, что, согласно украинскому законодательству, кандидат в народные депутаты должен проживать на территории Украины в течение последних пяти лет. Лицо считается проживающим на территории Украины, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней.

После отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать кандидатом беглого нардепа Онищенко пытался через суд доказать, что имеет право баллотироваться, утверждая, что находился за пределами Украины, поскольку "участвовал в соревнованиях".

"Оценивая причины отсутствия истца за пределами территории Украины, суд выяснил, что в письме ОО "Всеукраинская федерация конного спорта Украины" нет сведений о наименовании соревнований, места и даты их проведения, статуса истца в этих соревнованиях и основания, на котором истец принимал в них участие", - объясняют в суде.

Суд пришел к выводу, что доводы истца о нарушении требований при решении вопроса о регистрации его кандидатом не были подтверждены, суд констатировал отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований.

Напомним: