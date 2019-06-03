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Київ заполонили картаті метелики

Понеділок, 3 червня 2019, 13:31

У Києві в перші дні червня з'явилася величезна кількість метеликів, зокрема, сонцевиків будякових.

У Міністерстві екології та природних ресурсів засилля цих комах пояснюють їх міграцією на північ.  

 
Фото Larisa Prokopova з Facebook

"Днями кияни спостерігали феєрію метеликів і багато хто не міг пояснити це явище. Насправді ви побачили, латинською мовою Vanessa cardui. А ще цього метелика в Україні інколи називають чортополохівка", - йдеться в повідомленні. 

Ці картаті метелики належить до мігруючих видів. І перелітають з Північної Африки на північ, щоб восени знову повернутися до Африки.

"Під час міграції швидкість переміщення метеликів може сягати до 50 км/год. і за добу пролітають до 500 км", - відзначили у Мінприроди.

Повідомляється, що ці метелики зимують десь на півночі Африки або на Близькому сході, де відкладають яйця.

"Коли з яєць вилуплюється гусінь, яка згодом перетворюється на лялечку, і з якої навесні виростає новий метелик, то чортополохівки нового покоління знову збираються в зграї і, за невідомим людській науці покликом природи, повертаються за кілька тисяч кілометрів до України і інших, навіть північних країн Європи", - повідомляють у Мінприроди.

У північній Європі теж виводяться нові покоління сонцевиків, які теж мігрують.

"Крім Будякового сонцевика, сезонна міграція кличе в далеку дорогу ще один вид сонцевиків, які водяться в Україні. Це – сонцевик адмірал (Vanessa atalanta), в окрасі якого більше чорного кольору", - підсумували у Мінприроди. 

 
Фото Валерій Корнєєв з Facebook

Користувачі соцмережі Facebook повідомляють, що спостерігають феєрію метеликів по всій Україні.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: екологіяКиїв
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