Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через вбивство дитини патрульними в Раду кличуть Авакова, Князєва і Трубу

Вівторок, 4 червня 2019, 10:33
Через вбивство дитини патрульними в Раду кличуть Авакова, Князєва і Трубу

Фракції "Самопоміч" та "Батьківщина" вимагають викликати до Верховної Ради очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, голову Нацполіції Сергія Князєва та голову Держбюро розслідувань Романа Трубу щодо розслідування вбивства 5-річного хлопчика патрульними.

Про це они заявили з трибуни парламенту.

Так, представник фракції "Самопоміч" Олена Сотник сказала, що до Ради мають прибути Аваков, Князєв і Труба та доповісти про хід розслідування.

"Маємо поставити питання політичної відповідальності", - наголосила вона.

У свою чергу представник "Батьківщини" Сергій Соболєв зазначив, що фракція підтримує позицію викликати у парламент для публічного звіту за трагедію очільників правоохоронних відомств, зокрема і генпрокурора Юрія Луценка.

Він додав, що вони самі мали виступити перед людьми.

Очільник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов висловив співчуття батькам загиблого хлопчика та зазначив, що БПП вимагає надшвидкого розслідування і політичного покарання для тих, хто спиряв і покривав злочин.

Разом з тим голова фракції "Народний фронт Максим Бурбак заявив, що Нацполіція нічого не приховує і всі матеріали справи передані до ДБР для повного і незалежного розслідування.

Він наголосив, що підтвердженням тому є те, що начальник поліції Київщини подав у відставку і просить відправити його на Донбас.

Бурбак висловив впевненість, що винні у смерті 5-річного Кирила понесуть покарання.

Нагадаємо:

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
  • Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
  • Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
  • 3 червня хлопчик помер У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • 3 червня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили хлопчика.
  • Через убивство хлопчика поліцейськими керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків.
  • Згодом голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаАваковКнязєв СергійТрубавбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
Уламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:08
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
Усі новини...
Реклама: