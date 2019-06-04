Через вбивство дитини патрульними в Раду кличуть Авакова, Князєва і Трубу
Фракції "Самопоміч" та "Батьківщина" вимагають викликати до Верховної Ради очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, голову Нацполіції Сергія Князєва та голову Держбюро розслідувань Романа Трубу щодо розслідування вбивства 5-річного хлопчика патрульними.
Про це они заявили з трибуни парламенту.
Так, представник фракції "Самопоміч" Олена Сотник сказала, що до Ради мають прибути Аваков, Князєв і Труба та доповісти про хід розслідування.
"Маємо поставити питання політичної відповідальності", - наголосила вона.
У свою чергу представник "Батьківщини" Сергій Соболєв зазначив, що фракція підтримує позицію викликати у парламент для публічного звіту за трагедію очільників правоохоронних відомств, зокрема і генпрокурора Юрія Луценка.
Він додав, що вони самі мали виступити перед людьми.
Очільник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов висловив співчуття батькам загиблого хлопчика та зазначив, що БПП вимагає надшвидкого розслідування і політичного покарання для тих, хто спиряв і покривав злочин.
Разом з тим голова фракції "Народний фронт Максим Бурбак заявив, що Нацполіція нічого не приховує і всі матеріали справи передані до ДБР для повного і незалежного розслідування.
Він наголосив, що підтвердженням тому є те, що начальник поліції Київщини подав у відставку і просить відправити його на Донбас.
Бурбак висловив впевненість, що винні у смерті 5-річного Кирила понесуть покарання.
Нагадаємо:
- 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
- Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
- Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
- 3 червня хлопчик помер У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- 3 червня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили хлопчика.
- Через убивство хлопчика поліцейськими керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків.
- Згодом голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому.