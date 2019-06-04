Через вбивство дитини патрульними в Раду кличуть Авакова, Князєва і Трубу

Фракції "Самопоміч" та "Батьківщина" вимагають викликати до Верховної Ради очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, голову Нацполіції Сергія Князєва та голову Держбюро розслідувань Романа Трубу щодо розслідування вбивства 5-річного хлопчика патрульними.

Про це они заявили з трибуни парламенту.

Так, представник фракції "Самопоміч" Олена Сотник сказала, що до Ради мають прибути Аваков, Князєв і Труба та доповісти про хід розслідування.

"Маємо поставити питання політичної відповідальності", - наголосила вона.

У свою чергу представник "Батьківщини" Сергій Соболєв зазначив, що фракція підтримує позицію викликати у парламент для публічного звіту за трагедію очільників правоохоронних відомств, зокрема і генпрокурора Юрія Луценка.

Він додав, що вони самі мали виступити перед людьми.

Очільник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов висловив співчуття батькам загиблого хлопчика та зазначив, що БПП вимагає надшвидкого розслідування і політичного покарання для тих, хто спиряв і покривав злочин.

Разом з тим голова фракції "Народний фронт Максим Бурбак заявив, що Нацполіція нічого не приховує і всі матеріали справи передані до ДБР для повного і незалежного розслідування.

Він наголосив, що підтвердженням тому є те, що начальник поліції Київщини подав у відставку і просить відправити його на Донбас.

Бурбак висловив впевненість, що винні у смерті 5-річного Кирила понесуть покарання.

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