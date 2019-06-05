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Дружина Зеленського приїхала до українських військових у Брюсселі

Середа, 5 червня 2019, 17:08

Дружина президента Олена Зеленська відвідала українських військових, які у Брюсселі проходять реабілітацію внаслідок кульових поранень.

Про це повідомила Адміністрація президента.

Зеленська відвідала місцевий шпиталь імені королеви Астрід і передала українським військовим вітання від президента України.

"У вас позитивний настрій. Мені здається, що це найголовніше для одужання. Володимир переказує вам вітання. Він не зміг сьогодні приїхати. Вчора ми підписували листівки – написали від душі. Ми всі вас цінуємо та чекаємо", – сказала дружина президента.

 

Зазначається, що реабілітацію у шпиталі проходять майор Дмитро Кучеря, молодший сержант Євгеній Пасічник та старший солдат Антон Матвійчук внаслідок кульових поранень під час бойових дій на Донбасі.

Також повідомляється, що лікування українців фінансує бельгійська сторона. Натомість тамтешні лікарі отримують досвід роботи з вогнепальними пораненнями.

 
 
АП

Нагадаємо:

  • Торік у Військовому шпиталі імені королеви Астрід пройшли реабілітацію четверо українців.
  • В середу 5 червня Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Українська правда

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Теми: перша ледіЄС
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