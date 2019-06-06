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У Сенаті США похвалили розум і скромність Зеленського

Четвер, 6 червня 2019, 19:14
У Сенаті США похвалили розум і скромність Зеленського

Сенатор США Роб Портман, виступаючі в Сенаті, заявив, що він був приємно вражений зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським в Україні.

Про це пише "Голос Америки".

"Він розумний, гарний співрозмовник і рішуче налаштований", - заявив Портман.

Він також похвалив українського лідера за "скромність та доречність", згадуючи про відповідь Зеленського на питання сенатора про велику підтримку серед виборців, яку здобув новий президент. Зеленський тоді заявив, що велика підтримка на виборах відображає не так його популярність, як прагнення людей до "змін, реформ та покращення життя".

За словами сенатора, зустріч тривала майже годину і зачепила широке коло питань, включаючи російську агресію, пропаганду, захоплення українських моряків, українські реформи, а також підтримку діаспори.

"Ми добре поспілкувались про російську агресію в Криму та на Донбасі. Президент Зеленський відвідав контактну лінію, де відбуваються бої. Я був там минулого року. Там триває справжня війна. 13 000 людей було вбито на східному кордоні України, на контактній лінії. Він відкрито говорив про хоробрість воїнів, а також про їх потреби в плані збройних систем та базових умов", - наголосив Портман.

За результатами зустрічі сенатор повідомив Державному департаменту США про ідеї співпраці, які б дозволили боротись з російською пропагандою, глушінням сигналів та дезінформацією.

Він висловив сподівання, що новий український президент "матиме мужність продовжувати реформи, коли йдеться про подолання корупції, прозорість уряду, чи цивільний контроль над військовими".

"Я повернувся з подорожі до України з надією. Надією на те, що Україна готова написати нову главу своєї історії і це буде глава свободи, де уряд і суспільство діють на користь всіх громадян. США мають продовжувати бути добрим другом і союзником на цьому шляху", - наголосив американський законодавець.

Теми: ЗеленськийСША
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