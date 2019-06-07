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Україна представила в суді ООН остаточні клопотання за позовом проти РФ

П'ятниця, 7 червня 2019, 13:36

Олена Зеркаль, агент України у справі за позовом проти Росії до Міжнародного суду ООН, у п’ятницю під час заключного раунду аргументів представила остаточні клопотання України у справі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В рамках позову Україна звинувачує РФ у порушенні двох конвенцій: Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Як зазначила на слуханнях Зеркаль, Україна просить суд відхилити попередні заперечення Росії, які вона заявила у поданні від 12 вересня 2018 року.

Україна також просить суд винести рішення та оголосити, що він має юрисдикцію розглядати справу по суті, та перейти до розгляду вимог. Або натомість винести рішення та оголосити, що заперечення, подані Російською Федерацією, не мають виключно попереднього характеру.

"Україна звернулась до цього суду як в останню інстанцію. Росія може почувати себе уповноваженою цькувати своїх сусідів та сіяти нестабільність у світі. Проте ми не повинні мовчати, коли Росія порушує міжнародні договори. Ми не повинні піддаватись їхнім маніпуляціям", - зазначила Олена Зеркаль.

Детальніше про справу читайте у статті: "Чому ми переможемо у Гаазі: 7 питань та відповідей про Суд ООН за позовом України проти РФ".

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНРосіяУкраїна
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