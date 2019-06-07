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Украина представила в суде ООН окончательные ходатайства по иску против РФ

Пятница, 7 июня 2019, 13:36

Елена Зеркаль, агент Украины по делу по иску против России в Международном суде ООН, в пятницу во время заключительного раунда аргументов представила окончательные ходатайства Украины по делу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В рамках иска Украина обвиняет РФ в нарушении двух конвенций: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как отметила на слушаниях Зеркаль, Украина просит суд отклонить предварительные возражения России, которые она заявила в представлении от 12 сентября 2018 года.

Украина также просит суд вынести решение и объявить, что он обладает юрисдикцией рассматривать дело по существу, и перейти к рассмотрению требований. Или же вынести решение и объявить, что возражения, представленные Российской Федерацией, не имеют исключительно предварительного характера.

"Украина обратилась в этот суд как в последнюю инстанцию. Россия может чувствовать себя уполномоченной травить своих соседей и сеять нестабильность в мире. Однако мы не должны молчать, когда Россия нарушает международные договоры. Мы не должны поддаваться их манипуляциям", - отметила Елена Зеркаль.

Подробнее о деле читайте в статье: "Почему мы победим в Гааге: 7 вопросов и ответов о Суде ООН по иску Украины против РФ".

Темы: ООНРосcияУкраина
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