Після з'їзду партії Вакарчук дасть безкоштовний концерт

Після офіційної частини з'їзду партії Святослава Вакарчука "Голос" відбудеться безкоштовний концерт "Океану Ельзи".

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі партії.

"Після офіційної частини з'їзду, концерт "ОЕ" о 20:00", - повідомили у "Голосі".

Вхід на концерт буде вільним. Саме дійство відбудеться на Старокиївській горі біля Історичного музею.

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