Після з'їзду партії Вакарчук дасть безкоштовний концерт

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Субота, 8 червня 2019, 18:04

Після офіційної частини з'їзду партії Святослава Вакарчука "Голос" відбудеться безкоштовний концерт "Океану Ельзи".

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі партії. 

"Після офіційної частини з'їзду, концерт "ОЕ" о 20:00", - повідомили у "Голосі".

Вхід на концерт буде вільним. Саме дійство відбудеться на Старокиївській горі біля Історичного музею. 

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Нагадаємо, 

  • 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на виборах.
  • У "Голосі" заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
  • Вакарчук заявив, що сам очолить список партії "Голос", а от інші люди в ньому приємно здивують.
  • Раніше в інтерв'ю УП Вакарчук заявляв, що вважає, що "некоректно і неправильно маніпулювати глядачами і слухачами групи "Океан Ельзи", які приходять до нас на концерт. Вони прийшли послухати музику і отримати енергію, яку ми їм даємо. Я вважаю, що це було б просто морально неетично і безвідповідально, якби я приводив людей на концерт, щоб агітувати зі сцени". 
  • Реєстрація партії Вакарчука у Мін'юсті відбулася шляхом перейменування вже існуючої партії. За даними аналітичної платформи YouControl, це - зареєстрована в лютому 2015 року партія "Платформа ініціатив".
  • Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партія не візьме "жодної копійки" від олігархів.
  • Головним завданням як політика Вакарчук вважає звільнення громадян України, які незаконно перебувають в ув'язненні на території РФ.
  • Відповідно до останніх даних опитування соціологічної групи "Рейтинг", список партій очолює президентська партія "Слуга народу", яку готова підтримати майже половина виборців - 48,2% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. П’ятивідсотковий прохідний бар’єр також долають "Опозиційна платформа – За життя" - 10,7%, "Європейська Солідарність" - 7,8%, "Батьківщина" - 6,9% і партія "Голос" - 5,6%.

Українська правда

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Теми: вибори Вакарчук Київ


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