Субота в зоні ООС: шість обстрілів, в одного бійця - травми
Субота, 8 червня 2019, 20:50
З початку поточної доби 8 червня у зоні проведення Операції об'єднаних сил бойовики здійснили шість обстрілів, один військовослужбовець зазнав бойових травм.
Про це ввечері у суботу повідомили у прес-центрі штабу ООС.
Збройні формування РФ обстрілювали позиції підрозділів ООС із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із озброєння танку, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зокрема, обстріли велися в районі н.п. Водяне, Лебединське, Широкине, Красногорівка, Травневе.
Українська правда