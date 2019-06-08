Субота в зоні ООС: шість обстрілів, в одного бійця - травми

З початку поточної доби 8 червня у зоні проведення Операції об'єднаних сил бойовики здійснили шість обстрілів, один військовослужбовець зазнав бойових травм.

Про це ввечері у суботу повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Збройні формування РФ обстрілювали позиції підрозділів ООС із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із озброєння танку, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли велися в районі н.п. Водяне, Лебединське, Широкине, Красногорівка, Травневе.