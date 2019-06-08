Донька Гриценка потрапила у ДТП: обійшлося без жертв

16118 переглядів
Субота, 8 червня 2019, 22:36

Донька лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка Ганна потрапила у ДТП, перебуваючи в екскурсійному автобусі. 

Про це 8 червня повідомив сам Гриценко. 

За його словами, інцидент стався в Одесі. 

 
фото з Facebook Анатолія Гриценка

"Мерседес" врізався в автобус. За збігом обставин, у цьому автобусі на екскурсію містом їхали київські школярі й, зокрема, моя молодша донька Ганна. Ніхто не загинув і не поранений", - повідомив політик.

Він зазначив, що дитина сиділа у місці зіткнення.

"Отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає", - додав він.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Гриценко ДТП


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Саакашвілі тепер питає людей, чи об’єднуватися з Гриценком 9 червня 2019, 09:47
Гриценко задумався, чи не об'єднатися з Саакашвілі 8 червня 2019, 17:21
Садовий пропонує Вакарчуку і Гриценку "мажоритарний бартер" 5 червня 2019, 13:00
Усі новини
Головні новини
Націоналісти підуть до Ради у списку "Свободи"
У річку Рось вилилися інсектициди, у Білій Церкві відключають воду
"Слуга народу" висуне кандидатів на всіх округах
У першій десятці партії Зеленського люди зі штабу, борець і гендиректор 1+1
Усі новини
їжа

Як ваше харчування спричиняє набір ваги і до чого тут оброблена їжа

дослідження

Скільки ми з'їдаємо пластику за рік

ted

5 порад, як знищити свої мрії і не досягти бажаного