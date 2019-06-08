Донька Гриценка потрапила у ДТП: обійшлося без жертв
Субота, 8 червня 2019, 22:36
Донька лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка Ганна потрапила у ДТП, перебуваючи в екскурсійному автобусі.
Про це 8 червня повідомив сам Гриценко.
За його словами, інцидент стався в Одесі.
"Мерседес" врізався в автобус. За збігом обставин, у цьому автобусі на екскурсію містом їхали київські школярі й, зокрема, моя молодша донька Ганна. Ніхто не загинув і не поранений", - повідомив політик.
Він зазначив, що дитина сиділа у місці зіткнення.
"Отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає", - додав він.