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Донька Гриценка потрапила у ДТП: обійшлося без жертв

Субота, 8 червня 2019, 22:36

Донька лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка Ганна потрапила у ДТП, перебуваючи в екскурсійному автобусі. 

Про це 8 червня повідомив сам Гриценко. 

За його словами, інцидент стався в Одесі. 

 
фото з Facebook Анатолія Гриценка

"Мерседес" врізався в автобус. За збігом обставин, у цьому автобусі на екскурсію містом їхали київські школярі й, зокрема, моя молодша донька Ганна. Ніхто не загинув і не поранений", - повідомив політик.

Він зазначив, що дитина сиділа у місці зіткнення.

"Отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає", - додав він.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГриценкоДТП
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