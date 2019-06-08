Дочь Гриценко попала в ДТП: обошлось без жертв

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Суббота, 8 июня 2019, 22:36

Дочь лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко Анна попала в ДТП в Одессе, находясь в экскурсионном автобусе.

Об этом 8 июня сообщил сам Гриценко.

По его словам, инцидент произошел в Одессе.

 
фото из Facebook Анатолия Гриценко

"Мерседес" врезался в автобус. По стечению обстоятельств, в этом автобусе на экскурсию по городу ехали киевские школьники и, в частности, моя младшая дочь Анна. Никто не погиб и не ранен", - сообщил политик.

Он отметил, что ребенок сидел в месте столкновения.

"Получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет", - добавил он.

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Темы: Гриценко ДТП


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