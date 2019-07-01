Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Комітет ВР рекомендує призупинити участь України в ПАРЄ

Понеділок, 1 липня 2019, 12:05

Комітет Верховної ради із закордонних справ схвалив рішення призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до рішення Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю мешканців Криму.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомив глава української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв.

Комітет вирішив рекомендувати відновити роботу делегації "лише після виконання Росією головних пунктів Резолюцій ПАРЄ, які є в повній компетенції Ради Європи, як організації, яка відповідає за права людини, а саме — безумовне звільнення моряків і політв‘язнів, забезпечення прав кримських татар в анексованому Криму".

Також комітет рекомендує голові Верховної ради відкликати запрошення ПАРЄ брати участь в спостереженні за виборами в Україні та відмовитися від участі від конференції голів парламентів в рамках ПАРЄ у вересні. При цьому спікеру рекомендовано провести відповідні консультації з головами парламентів інших країн-членів Ради Європи, які займають спільну з Україною позицію.

"Рекомендувати МЗС не приймати кандидатуру нового голови офісу Ради Європи в Україні до проведення консультацій з новообраним генеральним секретарем Ради Європи. Направити звернення до країн-членів Ради Європи не приймати повноваження делегатів РФ в ПАРЄ, які перебувають під санкціями ЄС, а також звернення щодо подальшого дотримання цінностей Ради Європи", - йдеться у тексті рішення, який опублікував Ар'єв у своєму Facebook.

За словами заступника міністра закордонних справ Єгора Божка, який виступив на комітеті Ради, дії України мають бути збалансовані, щоб не позбавити її права впливати на ті процеси, які відбуваються з поверненням Росії до ПАРЄ. 

Зокрема він наголосив на необхідності взаємодіяти з Венеціанською комісією.

Постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба додав, щона повернення Росії до ПАРЄ Україна має відповісти жорстко, розумно та виважено, оскільки Рада Європи повністю проігнорувала українські інтереси.

При цьому, на його думку, Україна має залишитися повноцінним учасником процесів у ПАРЄ.

Крім того комітет ухвалив рішення звернутися до президента Володимира Зеленського із закликом провести консультації з представниками української делегації щодо подальшої участі у роботі ПАРЄ.

Нагадаємо, ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень. Україна і Грузія оскаржили повноваження російської делегації.

Як раніше повідомляла "Європейська правда" із посиланням на джерела, між Заходом і Росією ще до приходу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків та повернення кораблів мало би бути частиною ширшої домовленості.

Теми: Верховна РадаПАРЄУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Верховна Рада
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Депутати змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану
Останні новини
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
Усі новини...
Реклама: