Комітет ВР рекомендує призупинити участь України в ПАРЄ

Комітет Верховної ради із закордонних справ схвалив рішення призупинити участь української делегації в сесії ПАРЄ до рішення Венеціанської комісії щодо повноважень делегатів від Держдуми РФ, обраних за участю мешканців Криму.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомив глава української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв.

Комітет вирішив рекомендувати відновити роботу делегації "лише після виконання Росією головних пунктів Резолюцій ПАРЄ, які є в повній компетенції Ради Європи, як організації, яка відповідає за права людини, а саме — безумовне звільнення моряків і політв‘язнів, забезпечення прав кримських татар в анексованому Криму".

Також комітет рекомендує голові Верховної ради відкликати запрошення ПАРЄ брати участь в спостереженні за виборами в Україні та відмовитися від участі від конференції голів парламентів в рамках ПАРЄ у вересні. При цьому спікеру рекомендовано провести відповідні консультації з головами парламентів інших країн-членів Ради Європи, які займають спільну з Україною позицію.

"Рекомендувати МЗС не приймати кандидатуру нового голови офісу Ради Європи в Україні до проведення консультацій з новообраним генеральним секретарем Ради Європи. Направити звернення до країн-членів Ради Європи не приймати повноваження делегатів РФ в ПАРЄ, які перебувають під санкціями ЄС, а також звернення щодо подальшого дотримання цінностей Ради Європи", - йдеться у тексті рішення, який опублікував Ар'єв у своєму Facebook.

За словами заступника міністра закордонних справ Єгора Божка, який виступив на комітеті Ради, дії України мають бути збалансовані, щоб не позбавити її права впливати на ті процеси, які відбуваються з поверненням Росії до ПАРЄ.

Зокрема він наголосив на необхідності взаємодіяти з Венеціанською комісією.

Постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба додав, щона повернення Росії до ПАРЄ Україна має відповісти жорстко, розумно та виважено, оскільки Рада Європи повністю проігнорувала українські інтереси.

При цьому, на його думку, Україна має залишитися повноцінним учасником процесів у ПАРЄ.

Крім того комітет ухвалив рішення звернутися до президента Володимира Зеленського із закликом провести консультації з представниками української делегації щодо подальшої участі у роботі ПАРЄ.

Нагадаємо, ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень. Україна і Грузія оскаржили повноваження російської делегації.

Як раніше повідомляла "Європейська правда" із посиланням на джерела, між Заходом і Росією ще до приходу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків та повернення кораблів мало би бути частиною ширшої домовленості.