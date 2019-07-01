Данилюк пояснив, чому за Зеленського пішов проросійський електорат

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк вважає зростання проросійських настроїв серед українців загрозою нацбезпеці.

Про це Данилюк сказав в інтерв’ю виданню "Левый берег".

"Володимиру Зеленському вдалося переломити цей одвічний поділ українців на Захід і Схід, який штучно підтримувався старими політичними елітами. За рахунок цього, думаю, "Опоблок" набере менше (голосів на парламентських виборах – УП)", – зазначив секретар РНБО.

Крім того, серед загроз і викликів національній безпеці він назвав війну та енергетичні проблеми. Також Данилюк вважає, що в країні "не найкраща" епідеміологічна ситуація.

"Нам потрібно проаналізувати ситуацію з епідемією кору і необхідних заходів. Епідемія - страшна річ", – додав посадовець.

Щодо енергетики він пояснив, що йдеться про "кілька загроз, пов'язаних з обмежувальними заходами Російської Федерації, яка намагається впливати на окремих наших політиків, бізнесменів"

"Коксівне вугілля. Транзит газу. Ми ж розуміємо, що робить Росія - фактично заливає Європу газом, щоб припинити його транспортування через Україну фізично з 1 січня… До речі, питання того, як нам забезпечити довгостроковий транзит газу, – це питання національної безпеки чистої води. Як і більш короткострокове завдання - як зробити так, щоб у нас було достатньо газу, щоб вся територія України була взимку їм забезпечена", – сказав Данилюк.

Він також запевнив, що розглядає загрозу інформаційної та кібербезпеки.

Секретар РНБО каже, що Росія постійно нарощує свій потенціал в безпосередній близькості від України.

"Динаміка вказує на те, що Росія до чогось готується. У них кілька сценаріїв, в залежності від того, що буде у нас відбуватися. Це явно якісь наступальні дії", – зазначив Данилюк, не пояснивши, про які наступальні дії та в якому напрямку йдеться.

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