Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает рост пророссийских настроений среди украинцев угрозой нацбезопасности.

Об этом Данилюк сказал в интервью изданию "Левый берег".

"Владимиру Зеленскому удалось преломить это извечное разделение украинцев на Запад и Восток, которое искусственно поддерживалось старыми политическими элитами. За счет этого, думаю, "Оппоблок" наберет меньше (голосов на парламентских выборах – УП)", – отметил секретарь СНБО.

Кроме того, среди угроз и вызовов национальной безопасности он назвал войну и энергетические проблемы. Также Данилюк считает, что в стране "не самая лучшая" эпидемиологическая ситуация.

"Нам нужно проанализировать ситуацию с эпидемией кори и необходимые меры. Эпидемия – страшная вещь", – добавил чиновник.

Относительно энергетики он объяснил, что речь идет про "несколько угроз, связанных с ограничительными мерами Российской Федерации, которая пытается влиять на отдельных наших политиков, бизнесменов".

"Коксующийся уголь. Транзит газа. Мы же понимаем, что делает Россия – фактически заливает Европу газом, чтобы прекратить его транспортировку через Украину физически с 1 января… Кстати, вопрос того, как нам обеспечить долгосрочный транзит газа, – это вопрос национальной безопасности чистой воды. Как и более краткосрочная задача - как сделать так, чтобы у нас было достаточно газа, чтобы вся территория Украины была зимой им обеспечена", – сказал Данилюк.

Он также заверил, что рассматривает угрозу информационной и кибербезопасности.

Секретарь СНБО говорит, что Россия постоянно наращивает свой потенциал в непосредственной близости от Украины.

"Динамика указывает на то, что Россия к чему-то готовится. У них несколько сценариев, в зависимости от того, что будет у нас происходить. Это явно какие-то наступательные действия", – отметил Данилюк, не объяснив, о каких именно наступательных действиях и в каком направлении идет речь.

Напомним: