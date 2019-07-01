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Данилюк объяснил, почему за Зеленского пошел пророссийский электорат

Понедельник, 1 июля 2019, 13:29

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает рост пророссийских настроений среди украинцев угрозой нацбезопасности.

Об этом Данилюк сказал в интервью изданию "Левый берег".

"Владимиру Зеленскому удалось преломить это извечное разделение украинцев на Запад и Восток, которое искусственно поддерживалось старыми политическими элитами. За счет этого, думаю, "Оппоблок" наберет меньше (голосов на парламентских выборах – УП)", – отметил секретарь СНБО.

Кроме того, среди угроз и вызовов национальной безопасности он назвал войну и энергетические проблемы. Также Данилюк считает, что в стране "не самая лучшая" эпидемиологическая ситуация.

"Нам нужно проанализировать ситуацию с эпидемией кори и необходимые меры. Эпидемия – страшная вещь", – добавил чиновник.

Относительно энергетики он объяснил, что речь идет про "несколько угроз, связанных с ограничительными мерами Российской Федерации, которая пытается влиять на отдельных наших политиков, бизнесменов".

"Коксующийся уголь. Транзит газа. Мы же понимаем, что делает Россия – фактически заливает Европу газом, чтобы прекратить его транспортировку через Украину физически с 1 января… Кстати, вопрос того, как нам обеспечить долгосрочный транзит газа, – это вопрос национальной безопасности чистой воды. Как и более краткосрочная задача - как сделать так, чтобы у нас было достаточно газа, чтобы вся территория Украины была зимой им обеспечена", – сказал Данилюк.

Он также заверил, что рассматривает угрозу информационной и кибербезопасности.

Секретарь СНБО говорит, что Россия постоянно наращивает свой потенциал в непосредственной близости от Украины.

"Динамика указывает на то, что Россия к чему-то готовится. У них несколько сценариев, в зависимости от того, что будет у нас происходить. Это явно какие-то наступательные действия", – отметил Данилюк, не объяснив, о каких именно наступательных действиях и в каком направлении идет речь.

Напомним:

  • Согласно социологическим исследованиям за май в парламент имеют шанс попасть партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Темы: Александр ДанилюквиборыСНБОЗеленскийОппозиционный блок
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