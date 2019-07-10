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Клімкін впевнений, що Путін скоро поверне моряків, але не просто так

Середа, 10 липня 2019, 03:33

24 військовополонених українських моряка, які незаконно утримуються в РФ, будуть звільнені найближчим часом. В обмін на це президент РФ спробує отримати якомога більше політичних преференцій.

Таку точку зору висловив міністр іноземних справ Павло Клімкін в ефірі програми "PRIME:Муждабаєв" на телеканалі ATR.

"Я впевнений, що їх (військовополонених моряків - ред.) звільнять, при чому найближчим часом", - заявив він.

"Але для Путіна важливо вирішити це питання, це моя особиста думка, - в контексті саміту G7, в контексті того, що будуть зустрічі щодо Донбасу, можливо в нормандському форматі. Він спробує це використати саме в цьому контексті. Також, звичайно, для нього дуже важливо, щоб в Європі солідарність з приводу санкцій зменшувалася. Він буде бити на кінець року. <...> Путіну абсолютно паралельно, хто тут сидить (російські ув'язнені в Україні - ред.). Його це не цікавить. Його цікавить отримання кращого положення для підняття ставок", - пояснив Клімкін.

"Я неодноразово говорив, що він використовує хлопців (військовополонених моряків - ред.) як розмінну монету. <...> Його кінцева мета - санкції і визнання Росії як країни, яка потрапляє в "нормальність". А друге - це воля дій і можливість діяти в Україні на розкол і федералізацію", - додав міністр.

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Нагадуємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • 25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ. 
  • 9 липня Слідче управління ФСБ Росії висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.

"Українська правда" в Threads

Теми: морякиКлімкінПутін
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