Климкин уверен, что Путин скоро вернет моряков, но не просто так

24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в РФ, будут освобождены в ближайшее время. В обмен на это президент РФ попытается получить как можно больше политических преференций.

Такую точку зрения высказал министр иностранных дел Павел Климкин в эфире программы "PRIME:Муждабаєв" на телеканале ATR.

"Я уверен, что их (военнопленных моряков — ред.) освободят, при чем в ближайшее время", - заявил он.

"Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, — в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате. Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года. <...> Путину абсолютно параллельно, кто тут сидит (российские заключенные в Украине — ред.). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок", - объяснил Климкин.

"Я неоднократно говорил, что он использует парней (военнопленных моряков — ред.) как разменную монету. <...> Его конечная цель — санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе — это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию", — добавил министр.

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