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Климкин уверен, что Путин скоро вернет моряков, но не просто так

Среда, 10 июля 2019, 03:33

24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в РФ, будут освобождены в ближайшее время. В обмен на это президент РФ попытается получить как можно больше политических преференций.

Такую точку зрения высказал министр иностранных дел Павел Климкин в эфире программы "PRIME:Муждабаєв" на телеканале ATR

"Я уверен, что их (военнопленных моряков — ред.) освободят, при чем в ближайшее время", - заявил он.

"Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, — в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате. Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года. <...> Путину абсолютно параллельно, кто тут сидит (российские заключенные в Украине — ред.). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок", - объяснил Климкин.

"Я неоднократно говорил, что он использует парней (военнопленных моряков — ред.) как разменную монету. <...> Его конечная цель — санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе — это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию", — добавил министр.

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Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ. 
  • 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

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Темы: морякиКлимкинПутин
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