Климкин уверен, что Путин скоро вернет моряков, но не просто так
24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в РФ, будут освобождены в ближайшее время. В обмен на это президент РФ попытается получить как можно больше политических преференций.
Такую точку зрения высказал министр иностранных дел Павел Климкин в эфире программы "PRIME:Муждабаєв" на телеканале ATR.
"Я уверен, что их (военнопленных моряков — ред.) освободят, при чем в ближайшее время", - заявил он.
"Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, — в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате. Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года. <...> Путину абсолютно параллельно, кто тут сидит (российские заключенные в Украине — ред.). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок", - объяснил Климкин.
"Я неоднократно говорил, что он использует парней (военнопленных моряков — ред.) как разменную монету. <...> Его конечная цель — санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе — это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию", — добавил министр.
Читайте также:
Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей
Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать
"Моряки "в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина"
Напомним:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.
- 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ.
- 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.