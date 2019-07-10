У Путина говорят, что не ведут переговоров про освобождение украинских моряков
Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в РФ и подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Ситуация с удерживаемыми лицами – эта тема затрагивается на Контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет", - сказал он.
На вопрос, ведет ли Кремль переговоры по поводу освобождения украинских моряков, находящихся в РФ, и журналиста Кирилла Вышинского – в Украине, Песков ответил: "Нет".
Он напомнил, что "были определенные обращения российской стороны, нотная переписка".
"Пока большего не происходит", - сказал Песков.
Вместе с тем сообщается, что главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери Вышинского.
"Я вчера приехал в Киев, чтобы передать письмо матери Кирилла президенту Зеленскому. Сегодня я это сделал", - сообщил Венедиктов.
Он отметил, что письмо ему передала жена Вышинского, с которой у него оказались общие знакомые.
"Они, видимо, памятуя о моей роли в деле (журналиста Ивана) Голунова, обратились ко мне с такой просьбой. Я, в свою очередь, нашел среди новой команды украинского президента знакомого и недавно он мне подтвердил, что адресат письмо получил", - уточнил Венедиктов.
Он в течение часа будет ждать ответ, о чем его уведомила украинская сторона.
Венедиктов отметил, что не знает содержания обращения, так как это "личное письмо".
В пресс-службе президента подтвердили "Украинской правде", что получили письмо от матери Вышинского.
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