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У Путина говорят, что не ведут переговоров про освобождение украинских моряков

Среда, 10 июля 2019, 13:26

Кремль не ведет переговоры по поводу освобождения украинских моряков в РФ и подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ситуация с удерживаемыми лицами – эта тема затрагивается на Контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет", - сказал он.

На вопрос, ведет ли Кремль переговоры по поводу освобождения украинских моряков, находящихся в РФ, и журналиста Кирилла Вышинского – в Украине, Песков ответил: "Нет".

Он напомнил, что "были определенные обращения российской стороны, нотная переписка".

"Пока большего не происходит", - сказал Песков.

Вместе с тем сообщается, что главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери Вышинского.

"Я вчера приехал в Киев, чтобы передать письмо матери Кирилла президенту Зеленскому. Сегодня я это сделал", - сообщил Венедиктов.

Он отметил, что письмо ему передала жена Вышинского, с которой у него оказались общие знакомые.

"Они, видимо, памятуя о моей роли в деле (журналиста Ивана) Голунова, обратились ко мне с такой просьбой. Я, в свою очередь, нашел среди новой команды украинского президента знакомого и недавно он мне подтвердил, что адресат письмо получил", - уточнил Венедиктов.

Он в течение часа будет ждать ответ, о чем его уведомила украинская сторона.

Венедиктов отметил, что не знает содержания обращения, так как это "личное письмо".

В пресс-службе президента подтвердили "Украинской правде", что получили письмо от матери Вышинского.

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Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ. 
  • 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.

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Темы: ПутинРосcияморякиВышинский
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