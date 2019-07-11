Рабінович і Шуфрич прийшли під NewsOne "захищати журналістів"
Джерело: "Українська правда"
Під телеканалом NewsOne, який належить депутату Тарасу Козаку і перебуває під впливом Віктора Медведчука, проходить акція на його захист.
Деталі: Трансляцію з акції веде інший канал Козака "112 Україна", називаючи її головною метою захист журналістів.
На мітингу майорять прапори партії "Опозиційна платформа – За життя", яку представляє Медведчук.
Люди тримають плакати "Не дадим закрыть рот свободной прессе", "Руки геть від свободи слова", "Луценко, арештуй Порошенка і Свинарчука"..
На акції виступили Нестор Шуфрич та Вадим Рабінович, які говорили про тиск на журналістів телеканалу NewsOne.
Рабинович заявив, що "свобода слова – це останнє завоювання", яке залишилося в Україні від Європи.
Пряма мова: "На каналі NewsOne, який вони тут гноблять, виступали представники всіх політичних сил. А на каналах типу "1+1", який зараз знімає, щоб провокації влаштовувати, – у них тільки один (ймовірно, політик – ред.), і це називається правильний канал, а не правильний – той, який дає всім трибуну. Це логіка фашизму, коли закривають рот людям.
Коли закриють рот цим каналам, вважайте – все: вас будуть грабувати подвійно, потрійно. А як же, буде загальний одобрямс і "лебедине озеро". Що значить залякувати журналістів? Це Європа, ви розповідаєте?
Ми вчора були в Москві – радилися з керівництвом Росії. Не продавати Україну, а рятувати Україну. Ми домовилися про те, що можна спокійно зробити крок до миру! Ми домовилися про те, що можна завтра ж знизити на чверть тарифи!.. І що я бачу: кримінальну справу за те, що поговорили щодо тарифів. Такі ж вовкулаки виявилися...
А Зеленський каже: треба закрити канали... Він залишається в рамках свого фільму. В кінці цього фільму Голобородько звертається до українців і каже: У нас 160 мільярдів боргу – давайте разом скинемося і повернемо... Давайте, щоб не було, як в кіно".
Шуфрич заявив: "Я чекаю реакції від президента… Я не хочу, щоб президент, за якого я голосував, когось боявся. А він злякався праворадикалів".
Ти не маєш права переслідувати свободу слова, бо свобода слова тебе породила (Шуфрич уявно звернувся до президента Володимира Зеленського і нагадав, як хотіли не пустити в ефір серіал "Слуга народу 3").
Ви ж самі сказали, що всі ми президенти. То що ж Ви цих президентів ганяєте по Генеральній прокуратурі, нацьковуєте на них Раду національної безпеки й оборони? Я голосував за Голобородька, я голосував за іншого Зеленського…
Ми зібралися казати: ми не боїмося, нас не залякати – і наші журналісти будуть говорити те, що хочуть!..
Принцип свободи слови – основа демократії. А з такою рожею нас не те, що в Європу, нас пінгвіни в Арктику не приймуть!..
Ми запропонували свій план миру. Ми не побоялися сказати, що повинен бути особливий статус (у ОРДЛО – ред.)... Ми повинні знайти компроміс!
Я не хочу, щоб мій Зеленський, мій Голобородько перетворився на Порошенка. Ми тут говоримо: не знаєте – навчимо, а не хочете – змусимо. Робіть із нами. Не хочете – робіть краще за нас, але робіть. Дєлай-тє, а то пока Ви только болтає-те".
Повістку ГПУ генпродюсеру каналу Василю Голованову Шуфрич прокоментував так:
"Юрію Віталійовичу, навіть студенти першого курсу юридичних факультетів розуміють, що ніякого порушення законів немає. Вгамуйтеся. Ідіть уже з Богом... Ваші коментарі щодо Ньюсвана – це з серії "краще жувати, ніж говорити". Не ганьбіть нашу країну. Руки геть від Голованова, від співробітників Ньюсвана!...
Ви, пане Луценко, програли 21 квітня. Так ідіть із гідністю, а не зі злісною гримасою і бажанням ще комусь щось зробити. Ідіть, Ваш час закінчився. Немає жодних підстав звинувачувати журналістів Ньюсвану. Це їхнє право – представляти проблематику в будь-якому вигляді... Перешкоджання їхній діяльності – порушення закону".
Історія питання:
- Телеканали "NewsOne" і "112 Україна", які формально належать Тарасу Козаку, постійно демонструють позицію проросійського політика Віктора Медведчука, який є кумом Володимира Путіна, а також Віктора Рабиновича й Володимира Бойка.
- Віктор Медведчук і Володимир Бойко вже щонайменше тричі за останні виборчі півроку вели зустрічі з представниками російської влади в Москві, останнього разу до них долучився Вадим Рабінович. Телеканали Козака транслювали їхні заяви звідти.
- Канал "NewsOne" та російський пропагандистський ресурс "Россия 1" планували 12 липня провести телеміст нібито заради миру і для звичайних людей, а не політиків. За задумом Сергія Льовочкіна, це мало мобілізувати електорат партії.
- Через обурення української громадськості і вже після звернення Володимира Зеленського до Володимира Путіна з приводу потреби "поговорити" NewsOne відмовився від анонсованого телемосту.