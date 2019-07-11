Рабинович и Шуфрич пришли под NewsOne "защищать журналистов"

Источник: "Украинская правда"



Под телеканалом NewsOne, который принадлежит депутату Тарасу Козаку и находится под влиянием Виктора Медведчука, проходит акция в его защиту.

Детали: Трансляцию с акции ведет другой канал Козака "112 Украина", называя ее главной целью защиту журналистов.

На митинге развеваются флаги партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую представляет Медвелчук.

Люди держат плакаты "Не дадим закрыть рот свободной прессе", "Руки геть від свободи слова", "Луценко, арештуй Порошенка і Свинарчука".

На акции выступили Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович, которые говорили о давлении на журналистов телеканала NewsOne.

Рабинович заявил, что "свобода слова – это последнее завоевание", которое осталось в Украине от Европы.

Прямая речь: "На канале NewsOne, который они тут гнобят, выступали представители всех политических сил. А на каналах типа "1+1", который сейчас снимает, чтобы провокации устраивать, – у них только один (вероятно, политик – ред.), и это называется правильный канал, а не правильный – тот, который дает всем трибуну. Это логика фашизма, когда закрывают рот людям.

Как только закроют рот этим каналам, считайте – все: вас будут грабить вдвойне, втройне. Как же, будет общий одобрямс и "лебединое озеро". Что значит запугивать журанлистов? Это Европа, вы рассказываете?

Мы вчера были в Москве – совещались с руководством России. Не продавать Украину, а выручать Украину. Мы договорились о том, что можно спокойно сделать шаг к миру! Мы договорились о том, что можно завтра же снизить на четверть тарифы!.. И что я вижу: уголовное дело за то, что поговорили по тарифам. Такие же вурдалаки оказались...

А Зеленский говорит: надо закрыть каналы… Он остается в рамках своего фильма. В конце этого фильма Голобородько обращается к украинцам и говорит: У нас 160 миллиардов долга – давайте вместе сбросимся и вернем… Давайте, чтобы не было, как в кино".

Шуфрич заявил: "Я жду реакции от президента... Я не хочу, чтобы президент, за которого я голосовал, кого-то боялся. А он испугался праворадикалов..

Ты не имеешь права преследовать свободу слова, потому что свобода слова тебя породила (Шуфрич мысленно обратился к президенту Владимиру Зеленскому и напомнил, как хотели не пустить в эфир сериал "Слуга народа 3").

Вы же сказали, что все мы президенты... Я голосовал за Голобородько, я голосовал за другого Зеленского...

Мы собрались сказать: мы не боимся, нас не запугать – и журналисты будут говорить то, что хотят.

С таким рожей нас не то, что в Европу, нас в пингвины в Арктику не примут...

Делай-те, а то пока вы только болтае-те".