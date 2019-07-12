Інститут нацпам’яті звернувся до ГПУ через відновлений пам’ятник Жукову

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П'ятниця, 12 липня 2019, 15:16

Український інститут національної пам’яті звернувся до правоохоронців через встановлення пам’ятника радянському маршалу Георгію Жукову у Харкові.

Про це 12 липня повідомляє прес-служба інституту.

"Інститут просить Нацполіцію перевірити обставини встановлення  у Харків 11 липня 2019 року пам’ятника, присвяченого Георгію Жукову, порушити кримінальне провадження, забезпечити в межах компетенції проведення розслідування зазначених обставин та притягнення винних осіб до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

 
FB: Геннадій Кернес

Також в інституті просять ГПУ звернутися до адмінсуду із позовом до Харківської міськради та її виконавчих органів про зобов’язання демонтувати пам’ятник, бо він є символом комуністичного тоталітарного режиму. 

Нагадаємо:

  • Український інститут національної пам’яті наголошує, що за законом про декомунізацію пам’ятник Жукову повинен бути демонтований. А згідно з законом про присвоєння імен  в тому числі і топонімам, немає правових підстав присвоїти ім’я Жукова будь-якому топоніму.
  • Пам’ятник Жукову у Харкові знесли 2 червня під час акції протесту біля Палацу спорту, де в той день проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам".
  • 11 липня пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові повернули на місце.
  • Мер Харкова Геннадій Кернес запевнив, що пам'ятник Жукову за його допомогою та фонду партії екс-регіонала Віталія Хомутинніка "Відродження" буде відновлено якнайшвидше.
  • У 2016 році в рамках виконання закону про декомунізацію проспект Маршала Жукова у Харкові перейменували на проспект Петра Григоренка.
  • 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради зареєстрували електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова.
  • Мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку петицій і закликав їх підтримати і місцевих жителів.
  • Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович нагадав, що порушення закону про декомунізацію представником влади карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
  • 19 червня міськрада повернула проспекту Григоренка ім’я Жукова.
  • Того ж дня із позовом до Харківського окружного адмінсуду звернувся представник нардепа Андрія Білецького, який просить скасувати рішення міськради. Із заявою до поліції після рішення міськради звернувся депутат міської ради Ігор Черняк.
  • 20 червня Нацполіція Харківщини відкрила кримінальне провадження стосовно рішення депутатів Харківської міськради повернути проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. 

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура декомунізація Харків Кернес


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