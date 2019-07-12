Інститут нацпам’яті звернувся до ГПУ через відновлений пам’ятник Жукову

Український інститут національної пам’яті звернувся до правоохоронців через встановлення пам’ятника радянському маршалу Георгію Жукову у Харкові.

Про це 12 липня повідомляє прес-служба інституту.

"Інститут просить Нацполіцію перевірити обставини встановлення у Харків 11 липня 2019 року пам’ятника, присвяченого Георгію Жукову, порушити кримінальне провадження, забезпечити в межах компетенції проведення розслідування зазначених обставин та притягнення винних осіб до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

FB: Геннадій Кернес

Також в інституті просять ГПУ звернутися до адмінсуду із позовом до Харківської міськради та її виконавчих органів про зобов’язання демонтувати пам’ятник, бо він є символом комуністичного тоталітарного режиму.

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