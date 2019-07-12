Институт нацпамяти обратился в ГПУ из-за восстановленного памятника Жукову

Украинский институт национальной памяти обратился в правоохранительные органы из-за установленного памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

Об этом 12 июля сообщает пресс-служба института.

"Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установления в Харькове 11 июля 2019 года памятника, посвященного Георгию Жукову, нарушить уголовное производство, обеспечить в пределах компетенции проведение расследования указанных обстоятельств и привлечение виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении.

FB: Геннадий Кернес

Также в институте просят ГПУ обратиться в админсуд с иском к Харьковскому горсовету и его исполнительным органам об обязательствах демонтировать памятник, потому что он является символом коммунистического тоталитарного режима.

Напомним: