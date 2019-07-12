Институт нацпамяти обратился в ГПУ из-за восстановленного памятника Жукову

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Пятница, 12 июля 2019, 15:16

Украинский институт национальной памяти обратился в правоохранительные органы  из-за установленного памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

Об этом 12 июля сообщает пресс-служба института.

"Институт просит Нацполицию проверить обстоятельства установления в Харькове 11 июля 2019 года памятника, посвященного Георгию Жукову, нарушить уголовное производство, обеспечить в пределах компетенции проведение расследования указанных обстоятельств и привлечение виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении. 

 
FB: Геннадий Кернес

Также в институте просят ГПУ обратиться в админсуд с иском к Харьковскому горсовету и его исполнительным органам об обязательствах демонтировать памятник, потому что он является символом коммунистического тоталитарного режима.

Напомним:

  • Украинский институт национальной памяти напоминает, что по закону о декоммунизациипамятник Жукову должен быть демонтирован. А по закону о присвоении имен в том числе и топонимам, нет правовых оснований присвоить имя Жукова любому топониму.
  • Памятник Жукову в Харькове снесли 2 июня в ходе акции протеста возле Дворца спорта, где в тот день проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам".
  • 11 июля памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове вернули на место.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернесзаверил, что памятник Жукову с его помощью и фонда партии экс-регионала Виталия Хомутынника "Возрождение" будет восстановлен как можно быстрее.
  • Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. 
  • В 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.
  • 8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.
  • 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.
  • В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель нардепа Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк. 
  • Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ. 
  • 20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура декоммунизация Харьков Кернес


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