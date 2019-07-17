Порошенко вызовут на допрос повторно – Труба

Источник: директор ГБР Роман Труба на брифинге.

Президента Петра Порошенко повторно вызовут на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу о заводе "Кузня на Рыбальском".

Прямая речь: "Поскольку Петр Порошенко сегодня не явился на допрос, он будет повторно вызван для проведения следственных действий.

Я рассчитываю, что он придет и даст полностью показания и материалы, которыми он располагает, чтобы следователи установили истину.

…Следующий вызов состоится после 21 июля".

Детали: Труба отметил, что в деле о возможном уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" не было объявлено подозрений: "Все участники этого уголовного производства находятся в равных условиях".

"Сам Петр Порошенко должен быть заинтересован в том, чтобы дать показания"? – добавил руководитель ГБР.

Что было раньше: Бывший президент и кандидат в народные депутаты Петр Порошенко через авдкоата уведомил ГБР, что не придет на допрос 17 июля и будет доступен после 21 июля, потому что занят из-за парламентских выборов.

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