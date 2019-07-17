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Порошенко вызовут на допрос повторно – Труба

Среда, 17 июля 2019, 11:26

Источник: директор ГБР Роман Труба на брифинге.

Бывшего президента Петра Порошенко повторно вызовут на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу о заводе "Кузня на Рыбальском".

Прямая речь: "Поскольку Петр Порошенко сегодня не явился на допрос, он будет повторно вызван для проведения следственных действий.

Я рассчитываю, что он придет и даст полностью показания и материалы, которыми он располагает, чтобы следователи установили истину.

…Следующий вызов состоится после 21 июля".

Детали: Труба отметил, что в деле о возможном уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" не было объявлено подозрений: "Все участники этого уголовного производства находятся в равных условиях".

"Сам Петр Порошенко должен быть заинтересован в том, чтобы дать показания"? – добавил руководитель ГБР.

Что было раньше: Бывший президент и кандидат в народные депутаты Петр Порошенко через авдкоата уведомил ГБР, что не придет на допрос 17 июля и будет доступен после 21 июля, потому что занят из-за парламентских выборов.

История вопроса:

  • Государственное бюро расследований вызвало Петра Порошенко на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
  • Порошенко зовут в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" (№62019000000000713).
  • Партия "Европейская солидарность", как и адвокат экс-президента, заявляла, что Порошенко повестку на допрос лично не получал, а прийти к ГБР сможет с 22 июля.
  • 15 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что сторонники Порошенко ворвались в здание бюро, чтобы повлиять на это дело.
  • Он также возмутился, что в Государственном бюро расследований произошла утечка информации о деле, в котором фигурирует Порошенко.
  • 16 июля партия "ЕС" сообщила, что 17 июля команда "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко отправляется в Страсбург для проведения "стратегических переговоров с европейскими партнерами".

Алена Рощенко, УП
Темы: ПорошенкоГБРТруба
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