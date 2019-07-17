Порошенко вызовут на допрос повторно – Труба
Источник: директор ГБР Роман Труба на брифинге.
Бывшего президента Петра Порошенко повторно вызовут на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу о заводе "Кузня на Рыбальском".
Прямая речь: "Поскольку Петр Порошенко сегодня не явился на допрос, он будет повторно вызван для проведения следственных действий.
Я рассчитываю, что он придет и даст полностью показания и материалы, которыми он располагает, чтобы следователи установили истину.
…Следующий вызов состоится после 21 июля".
Детали: Труба отметил, что в деле о возможном уклонении от уплаты налогов, отмывании преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" не было объявлено подозрений: "Все участники этого уголовного производства находятся в равных условиях".
"Сам Петр Порошенко должен быть заинтересован в том, чтобы дать показания"? – добавил руководитель ГБР.
Что было раньше: Бывший президент и кандидат в народные депутаты Петр Порошенко через авдкоата уведомил ГБР, что не придет на допрос 17 июля и будет доступен после 21 июля, потому что занят из-за парламентских выборов.
История вопроса:
- Государственное бюро расследований вызвало Петра Порошенко на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
- Порошенко зовут в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" (№62019000000000713).
- Партия "Европейская солидарность", как и адвокат экс-президента, заявляла, что Порошенко повестку на допрос лично не получал, а прийти к ГБР сможет с 22 июля.
- 15 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что сторонники Порошенко ворвались в здание бюро, чтобы повлиять на это дело.
- Он также возмутился, что в Государственном бюро расследований произошла утечка информации о деле, в котором фигурирует Порошенко.
- 16 июля партия "ЕС" сообщила, что 17 июля команда "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко отправляется в Страсбург для проведения "стратегических переговоров с европейскими партнерами".