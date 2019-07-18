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Лавров не хоче міняти "нормандський формат": У нових умовах у нього є шанс

Четвер, 18 липня 2019, 19:05

Джерело: "Інтерфакс"

Міністр внутрішніх справ Росії Сергій Лавров, коментуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського про підключення до переговорів в "нормандському форматі" США і Великобританії, заявив, що нинішній формат узгоджений, і важливо не розпорошувати увагу.

Пряма мова: "Щодо ініціативи, озвученої, так я розумію – експромтом, президентом Зеленським про підключення Сполучених Штатів і Сполученого Королівства до "нормандського формату", на цю тему вже висловилися представники самої адміністрації США, які не бачать в цьому необхідності. Як я розумію, аналогічна позиція і у Франції, і у Німеччині".

"Ми виходимо з того, що формат узгоджений. Формат має шанс в нових умовах просунутися вперед, і важливо не розпорошувати увагу".

"Є підстави вважати, що, на відміну від режиму нова команда (президента Зеленського – УП) буде прагнути по-чесному виконувати Мінські домовленості".

"Ті заяви, які робляться з Києва, про те, що це їхні наміри – виконати все, про що домовилися в Мінську в лютому 2015 року, ми активно вітаємо, подивимося, як вони будуть втілюватися в практичні справи. Принаймні, будемо робити все, щоб цьому сприяти ".

Що було раніше: Президент Росії Володимир Путін говорив, що готовий зустрітися в Мінську разом з президентами США, Франції і прем'єром Британії і, але є кілька нюансів.

Нагадаємо: 

  • 8 липня Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Мінську і говорити безпосередньо, за участі президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії Терези Мей, канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона.
  • Про це президент заявив після того, як в телеефірі з'явився анонс телемосту "Треба поговорити" російського пропагандистського каналу "Росія 24" і телеканалу NewsOne, який входить в медіа-групу кума Путіна Віктора Медведчука.
  • 8 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розгляне пропозицію президента України про зустріч у Мінську разом з президентом Росії Володимиром Путіним за участю президентів США і Франції і прем'єра Великої Британії Терези Мей.

Теми: нормандський форматРосіяЗеленськийвійнаДонбас
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