Лавров не хочет менять "нормандский формат": В новых условиях у него есть шанс

Источник: "Интерфакс"

Министр внутренних дел России Сергей Лавров, комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского о подключении к переговорам в "нормандском формате" США и Великобритании, заявил, что нынешний формат согласован, и важно не распылять внимание.

Прямая речь: "Насчет инициативы, озвученной, так я понимаю – экспромтом, президентом Зеленским о подключении Соединенных Штатов и Соединенного Королевства к "нормандскому формату", на эту тему уже высказались представители самой администрации США, которые не видят в этом необходимости. Как я понимаю, аналогичная позиция и у Франции, и у Германии".

"Мы исходим из того, что формат согласован. Формат имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, и важно не распылять внимание".

"Есть основания полагать, что, в отличие от режима новая команда (президента – УП) будет стремиться по-честному выполнять Минские договоренности".

"Те заявления, которые делаются из Киева, о том, что это их намерения – выполнить все, о чем договорились в Минске в феврале 2015 года, мы активно приветствуем, посмотрим, как они будут воплощаться в практические дела. По крайней мере, будем делать все, чтобы этому способствовать".

Что было раньше: Президент России Владимир Путин говорил, что готов встретиться в Минске вместе с президентами США, Франции и премьером Британии и, но есть несколько нюансов.

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