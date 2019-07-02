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Путін хоче по-новому заохочувати українців отримувати громадянство РФ

Вівторок, 2 липня 2019, 18:34

Міністерство внутрішніх справ Росії проаналізує, які преференції можна надати українцям при отриманні громадянства РФ.

Відповідне доручення президента Росії Володимира Путіна МВС РФ оприлюднено 2 липня на сайті президента.

"МВС Росії проаналізувати правозастосовчу практику прийому в громадянство Російської Федерації у спрощеному порядку і при необхідності внести пропозиції щодо надання громадянам України, які бажають отриммати громадянство Російської Федерації, додаткових преференцій", - зазначено в документі.

Також повідомляється, що відповідальним є начальник головного управління МВС РФ Володимир Колокольцев.

Крім того, зазначений термін виконання доручення президента - до 1 серпня 2019 року.

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Нагадаємо:

  • 24 квітня 2019 року Путін спростив порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • 1 травня Путін спростив порядок отримання громадянства РФ для окремих категорій громадян України.
  • Зокрема, таке право надано громадянам України, які народилися і постійно проживали на територіях окупованого Криму та м.Севастополя, які виїхали за межі зазначених територій до 18 березня 2014 року, а також їх дітям, у тому числі усиновленим, подружжю і батькам.
  • Крім того, громадянство РФ у спрощеному порядку можуть отримати ті, хто має дозвіл на тимчасове проживання або дозвіл на проживання в РФ, посвідчення біженця, посвідчення про надання тимчасового притулку на території РФ.

Українська правда
Теми: РосіяПутінгромадянство
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