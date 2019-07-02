Путін хоче по-новому заохочувати українців отримувати громадянство РФ

Міністерство внутрішніх справ Росії проаналізує, які преференції можна надати українцям при отриманні громадянства РФ.

Відповідне доручення президента Росії Володимира Путіна МВС РФ оприлюднено 2 липня на сайті президента.

"МВС Росії проаналізувати правозастосовчу практику прийому в громадянство Російської Федерації у спрощеному порядку і при необхідності внести пропозиції щодо надання громадянам України, які бажають отриммати громадянство Російської Федерації, додаткових преференцій", - зазначено в документі.

Також повідомляється, що відповідальним є начальник головного управління МВС РФ Володимир Колокольцев.

Крім того, зазначений термін виконання доручення президента - до 1 серпня 2019 року.

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