Суд може винести рішення щодо реєстрації Онищенка тільки під ранок

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду з 10 години ранку розглядає апеляцію ЦВК на рішення Шостого адмінсуду Києва, який зобов'язав комісію зареєструвати Олександра Онищенка кандидатом у депутати.

Як повідомляє 5 канал, адвокати Онищенка заявили відвід колегії суддів, мотивуючи це тим, що раніше ця ж колегія суддів відмовила блогеру Анатолію Шарію в реєстрації кандидатом.

"Обставини політичного переслідування не враховувалися судом при прийнятті того рішення. Тому цілком очевидно, що ми не хочемо, щоб колегія була скована своїм же рішенням при прийнятті вже нашого рішення", - заявив адвокат Онищенка Олег Іщенко.

Водночас представник ЦВК Андрій Краснощок попередив, що "затягування розгляду даної справи тягне за собою наслідки щодо зриву проведення виборів у 93-му виборчому окрузі".

Після нарадчої кімнати колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання адвокатів Онищенка щодо свого відводу. Однак відповідно до вимог процесуального законодавства, тепер інший суддя має підтвердити правомірність даного рішення.

"Рішення стосовно реєстрації кандидатом у народні депутати Олександра Онищенка мають повідомити за дві години до початку виборів, це шоста година ранку. Коли розпочнуть розгляд справи по суті, також невідомо. Ймовірно, що це буде вночі", - зазначає журналіст.

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