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Суд може винести рішення щодо реєстрації Онищенка тільки під ранок

Субота, 20 липня 2019, 22:14

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду з 10 години ранку розглядає апеляцію ЦВК на рішення Шостого адмінсуду Києва, який зобов'язав комісію зареєструвати Олександра Онищенка кандидатом у депутати.

Як повідомляє 5 канал, адвокати Онищенка заявили відвід колегії суддів, мотивуючи це тим, що раніше ця ж колегія суддів відмовила блогеру Анатолію Шарію в реєстрації кандидатом.

"Обставини політичного переслідування не враховувалися судом при прийнятті того рішення. Тому цілком очевидно, що ми не хочемо, щоб колегія була скована своїм же рішенням при прийнятті вже нашого рішення", - заявив адвокат Онищенка Олег Іщенко.

Водночас представник ЦВК Андрій Краснощок попередив, що "затягування розгляду даної справи тягне за собою наслідки щодо зриву проведення виборів у 93-му виборчому окрузі".

Після нарадчої кімнати колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання адвокатів Онищенка щодо свого відводу. Однак відповідно до вимог процесуального законодавства, тепер інший суддя має підтвердити правомірність даного рішення.

"Рішення стосовно реєстрації кандидатом у народні депутати Олександра Онищенка мають повідомити за дві години до початку виборів, це шоста година ранку. Коли розпочнуть розгляд справи по суті, також невідомо. Ймовірно, що це буде вночі", - зазначає журналіст.

Нагадуємо:

  • Нардеп Олександр Онищенко, який втік з України, заявив, що має намір повернутися і взяти участь у дострокових парламентських виборах по 93-му округу в Київській області.
  • 15 червня ЦВК відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи, оскільки протягом останніх 5 років він не проживав в Україні.
  • Онищенко подав до суду на рішення ЦВК, і 21 червня Шостий апеляційний адмінсуд зобов’язав ЦВК зареєструвати його кандидатом.
  • 25 червня ЦВК повторно відмовила Онищенку.
  • 17 липня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зобов’язав Центральну виборчу комісію зареєструвати кандидатом до Верховної Ради депутата-втікача Олександра Онищенка.
  • Позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.

Українська правда

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Теми: ОнищенкосудЦВКвибори
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