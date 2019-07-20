Суд может вынести решение о регистрации Онищенко только под утро

Кассационный суд в составе Верховного суда с 10 утра рассматривает апелляцию ЦИК на решение Шестого админсуда Киева, который обязал комиссию зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом в депутаты.

Как сообщает 5 канал, адвокаты Онищенко заявили отвод коллегии судей, мотивируя это тем, что ранее эта же коллегия судей отказала блоггеру Анатолию Шарию в регистрации кандидатом.

"Обстоятельства политического преследования не учитывались судом при принятии того решения. Поэтому вполне очевидно, что мы не хотим, чтобы коллегия была скована своим же решением при принятии уже нашего решения", - заявил адвокат Онищенко Олег Ищенко.

В то же время представитель ЦИК Андрей Краснощек предупредил, что "затягивание рассмотрения данного дела влечет за собой последствия в виде срыва проведения выборов в 93-м избирательном округе".

После совещательной комнаты коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства адвокатов Онищенко относительно своего отвода. Однако в соответствии с требованиями процессуального законодательства, теперь другой судья должен подтвердить правомерность данного решения.

"Решение о регистрации кандидатом в народные депутаты Александра Онищенко должны сообщить за два часа до начала выборов, это шесть часов утра. Когда начнут рассмотрение дела по существу, также неизвестно. Вероятно, это будет ночью", - отмечает журналист.

Напомним: