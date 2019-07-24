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Новини 24 липня: звільнення Кличка та допит Порошенка

Середа, 24 липня 2019, 20:49

Зеленський просить уряд звільнити Кличка з посади голови КМДА, Порошенко прийшов у ДБР на день раніше призначеного допиту — новини, які були актуальні 24 липня.

Про Кличка

Зеленський просить уряд звільнити Кличка з посади голови КМДА.
В Офісі президента пояснили, що наразі немає остаточного рішення, хто очолить КМДА у разі звільнення Кличка. Більше того, це призначення планується не раніше ніж на кінець вересня. Нинішнє звернення до Кабміну є фактично формальністю, оскільки за законом, всі глави місцевих адміністрацій звільняються після обрання нового президента.

Про допит Порошенка

Петро Порошенко прийшов у Державне бюро розслідувань на день раніше призначеного допиту.
У ДБР кажуть, що Порошенко приходив у відомство і просив провести його допит на день раніше, ніж заплановано. У прес-службі бюро уточнили, що переносити допит на прохання екс-президента не стали. Він має відбутись 25 липня.

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Українська правда
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