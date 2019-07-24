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Новости 24 июля: увольнения Кличко и допрос Порошенко

Среда, 24 июля 2019, 20:49

Зеленский просит Кабмин уволить Кличко с должности главы КГГА, Порошенко пришел в ГБР на день раньше назначенного допроса — новости, которые были актуальны 24 июля.

О Кличко

Зеленский просит Кабмин уволить Кличко с должности главы КГГА.

В Офисе президента объяснили что пока нет окончательного решения, кто возглавит КГГА при увольнении Кличко. Более того, это назначение планируется не ранее чем на конец сентября. Нынешнее обращение в Кабмин фактически формальностью, поскольку по закону, все главы местных администраций освобождаются после избрания нового президента.

О  допросе Порошенко

Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований на день раньше назначенного допроса.
В ГБР говорят, что предыдущий президент Петр Порошенко приходил в ведомство и просил провести его допрос на день раньше, чем запланировано. В пресс-службе бюро уточнили, что переносить допрос по просьбе Порошенко не стали. Он должен состояться 25 июля.

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Украинская правда
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