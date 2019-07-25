Денісова: Перемовини щодо моряків активізувались після розмови Зеленського з Путіним

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Четвер, 25 липня 2019, 15:29

Джерело: Укрінформ

Уповноважений з прав людини Верховної ради Людмила Денісова заявила, що перемовини щодо звільнення військовополонених українських моряків перейшли в активну фазу після телефонної розмови між президентами України та Росії Володимиром Зеленський та Володимиром Путіним.

Пряма мова: "В активну фазу перемовини щодо звільнення українських моряків перейшли після телефонної розмови між президентами України і Російської Федерації.

Мені відомо, що відбуваються перемовини між закордонними відомствами двох держав стосовно виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права".

Деталі: Омбудсмен зауважила, що Зеленський докладає багато зусиль для звільнення моряків і висловила впевненність, що "найближчим часом буде прийнято очікуване нами рішення".

При цьому вона наголосила, що процес звільнення моряків - дуже тривалий і складний, і вона тримає постійний контакт з президентом з цього питання.

Вона також закликала журналістів не шкодити перемовинам щодо звільнення військовополонених.

Що було раніше: 24 липня уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денисова заявила, що Україна і Росія досягли домовленостей щодо повернення з РФ 24-х військовополонених українських моряків.

"Зараз оформляються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині", - цитувало Денисову Громадське.

Згодом вона уточнила, що мала на увазі документи про її особисте зобов'язання, які передали ФСБ РФ.

У свою чергу омбудсмен Росії Тетяна Москалькова заявила, що слідчі поки не приймали ніяких рішень про повернення військовополонених українських моряків.

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Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • 9 липня слідче управління ФСБ РФ пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним.
  • 15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін сказав, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у районі Керченської протоки українських моряків.
  • Тим часом, морякам суд РФ продовжив арешт до кінця жовтня.
  • 24 липня адвокат Микола Полозов повідомив, що "слідство" ФСБ Росії закінчило процедуру повідомлення військовополонених моряків та їхніх адвокатів про закінчення попереднього розслідування.
  • Він зазначив, що з урахуванням кількості моряків і обсягом кримінальної справи дана стадія може зайняти 2-3 місяці, після чого справу передадуть до суду.

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Теми: Зеленський Путін моряки омбудсмен


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