Денісова: Перемовини щодо моряків активізувались після розмови Зеленського з Путіним

Джерело: Укрінформ

Уповноважений з прав людини Верховної ради Людмила Денісова заявила, що перемовини щодо звільнення військовополонених українських моряків перейшли в активну фазу після телефонної розмови між президентами України та Росії Володимиром Зеленський та Володимиром Путіним.

Пряма мова: "В активну фазу перемовини щодо звільнення українських моряків перейшли після телефонної розмови між президентами України і Російської Федерації.

Мені відомо, що відбуваються перемовини між закордонними відомствами двох держав стосовно виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права".

Деталі: Омбудсмен зауважила, що Зеленський докладає багато зусиль для звільнення моряків і висловила впевненність, що "найближчим часом буде прийнято очікуване нами рішення".

При цьому вона наголосила, що процес звільнення моряків - дуже тривалий і складний, і вона тримає постійний контакт з президентом з цього питання.

Вона також закликала журналістів не шкодити перемовинам щодо звільнення військовополонених.

Що було раніше: 24 липня уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денисова заявила, що Україна і Росія досягли домовленостей щодо повернення з РФ 24-х військовополонених українських моряків.

"Зараз оформляються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині", - цитувало Денисову Громадське.

Згодом вона уточнила, що мала на увазі документи про її особисте зобов'язання, які передали ФСБ РФ.

У свою чергу омбудсмен Росії Тетяна Москалькова заявила, що слідчі поки не приймали ніяких рішень про повернення військовополонених українських моряків.

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