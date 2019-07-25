Денисова: Переговоры по морякам активизировались после разговора Зеленского с Путиным

3484 просмотра
Четверг, 25 июля 2019, 15:29

Источник: Укринформ

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что переговоры по освобождению военнопленных украинских моряков перешли в активную фазу после телефонного разговора между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Прямая речь: "В активную фазу переговоры по освобождению украинских моряков перешли после телефонного разговора между президентами Украины и Российской Федерации.

Мне известно, что происходят переговоры между зарубежными ведомствами двух государств по выполнению решения Международного трибунала ООН по морскому праву".

Детали: Омбудсмен отметила, что Зеленский прилагает много усилий для освобождения моряков и выразила уверенность, что "в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение".

При этом она добавила, что процесс освобождения моряков - очень длительный и сложный, и она держит постоянный контакт с президентом по этому вопросу.

Денисова также призвала журналистов не вредить переговорам по освобождению военнопленных.

Что было раньше: 24 июля уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что Украина и Россия достигли договоренности о возвращении из РФ 24-х военнопленных украинских моряков.

"Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - цитировало Денисову Громадское

Впоследствии она уточнила, что имела в виду документы о ее личном обязательстве, которое передали ФСБ РФ.

В свою очередь омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении военнопленных украинских моряков.

Читайте больше: Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Моряки "в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина

Напомним:

  • 5 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
  • 9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинениев окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. 
  • 15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.
  • Тем временем морякам суд РФ продлил арест до конца октября.
  • 24 июля адвокат Николай Полозов сообщил, что "следствие" ФСБ России закончило процедуру сообщения военнопленным морякам и их адвокатам об окончании предварительного расследования.
  • Он отметил, что с учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца, после чего дело передадут в суд.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Путин моряки омбудсмен


powered by lun.ua
Материалы по теме
ЗеКоманда о ролике, где фура сбивает Зеленского: Судьба автора будет несладкой 25 июля 2019, 14:16
Зеленский предупредил «слуг народа», что их могут выгнать 25 июля 2019, 14:10
Зеленский провел встречу с избранными "слугами народа" 25 июля 2019, 13:45
Все новости
Главные новости
Возле ДБР на машину Порошенко запрыгнул человек, завязалась драка
Порошенко рассказал, как прошел допрос в ГБР
Экипаж задержанного в Украине танкера возвращается в РФ
Порошенко все-таки приехал в ГБР
Все новости
здоровье

Ячмень на глазу: как лечить и чего не делать

Фото

10 фото, которые покажут, что бывает еще хуже

Фото

Как выглядит наше тело под микроскопом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів