Денисова: Переговоры по морякам активизировались после разговора Зеленского с Путиным
Источник: Укринформ
Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что переговоры по освобождению военнопленных украинских моряков перешли в активную фазу после телефонного разговора между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Прямая речь: "В активную фазу переговоры по освобождению украинских моряков перешли после телефонного разговора между президентами Украины и Российской Федерации.
Мне известно, что происходят переговоры между зарубежными ведомствами двух государств по выполнению решения Международного трибунала ООН по морскому праву".
Детали: Омбудсмен отметила, что Зеленский прилагает много усилий для освобождения моряков и выразила уверенность, что "в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение".
При этом она добавила, что процесс освобождения моряков - очень длительный и сложный, и она держит постоянный контакт с президентом по этому вопросу.
Денисова также призвала журналистов не вредить переговорам по освобождению военнопленных.
Что было раньше: 24 июля уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что Украина и Россия достигли договоренности о возвращении из РФ 24-х военнопленных украинских моряков.
"Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - цитировало Денисову Громадское
Впоследствии она уточнила, что имела в виду документы о ее личном обязательстве, которое передали ФСБ РФ.
В свою очередь омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении военнопленных украинских моряков.
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Напомним:
- 5 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
- 9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинениев окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
- 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным.
- 15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.
- Тем временем морякам суд РФ продлил арест до конца октября.
- 24 июля адвокат Николай Полозов сообщил, что "следствие" ФСБ России закончило процедуру сообщения военнопленным морякам и их адвокатам об окончании предварительного расследования.
- Он отметил, что с учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца, после чего дело передадут в суд.