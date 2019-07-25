Денисова: Переговоры по морякам активизировались после разговора Зеленского с Путиным

Источник: Укринформ

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что переговоры по освобождению военнопленных украинских моряков перешли в активную фазу после телефонного разговора между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Прямая речь: "В активную фазу переговоры по освобождению украинских моряков перешли после телефонного разговора между президентами Украины и Российской Федерации.

Мне известно, что происходят переговоры между зарубежными ведомствами двух государств по выполнению решения Международного трибунала ООН по морскому праву".

Детали: Омбудсмен отметила, что Зеленский прилагает много усилий для освобождения моряков и выразила уверенность, что "в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение".

При этом она добавила, что процесс освобождения моряков - очень длительный и сложный, и она держит постоянный контакт с президентом по этому вопросу.

Денисова также призвала журналистов не вредить переговорам по освобождению военнопленных.

Что было раньше: 24 июля уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что Украина и Россия достигли договоренности о возвращении из РФ 24-х военнопленных украинских моряков.

"Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - цитировало Денисову Громадское

Впоследствии она уточнила, что имела в виду документы о ее личном обязательстве, которое передали ФСБ РФ.

В свою очередь омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении военнопленных украинских моряков.

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Напомним: