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Денисова: Переговоры по морякам активизировались после разговора Зеленского с Путиным

Четверг, 25 июля 2019, 15:29

Источник: Укринформ

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что переговоры по освобождению военнопленных украинских моряков перешли в активную фазу после телефонного разговора между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Прямая речь: "В активную фазу переговоры по освобождению украинских моряков перешли после телефонного разговора между президентами Украины и Российской Федерации.

Мне известно, что происходят переговоры между зарубежными ведомствами двух государств по выполнению решения Международного трибунала ООН по морскому праву".

Детали: Омбудсмен отметила, что Зеленский прилагает много усилий для освобождения моряков и выразила уверенность, что "в ближайшее время будет принято ожидаемое нами решение".

При этом она добавила, что процесс освобождения моряков - очень длительный и сложный, и она держит постоянный контакт с президентом по этому вопросу.

Денисова также призвала журналистов не вредить переговорам по освобождению военнопленных.

Что было раньше: 24 июля уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что Украина и Россия достигли договоренности о возвращении из РФ 24-х военнопленных украинских моряков.

"Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - цитировало Денисову Громадское

Впоследствии она уточнила, что имела в виду документы о ее личном обязательстве, которое передали ФСБ РФ.

В свою очередь омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении военнопленных украинских моряков.

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Напомним:

  • 5 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
  • 9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинениев окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. 
  • 15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.
  • Тем временем морякам суд РФ продлил арест до конца октября.
  • 24 июля адвокат Николай Полозов сообщил, что "следствие" ФСБ России закончило процедуру сообщения военнопленным морякам и их адвокатам об окончании предварительного расследования.
  • Он отметил, что с учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца, после чего дело передадут в суд.

Темы: ЗеленскийПутинморякиомбудсмен
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