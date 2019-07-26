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"Слуга народу" має трьох претендентів на крісло глави фракції

П'ятниця, 26 липня 2019, 17:32
Слуга народу має трьох претендентів на крісло глави фракції

Джерело: співрозмовники "Української правди" в партії "Слуга народу"

Пропрезидентська партія має три кандидатури на посаду глави фракції "Слуги народу" - Олександра Корнієнка, Руслана Стефанчука та Давида Арахамію.

Пряма мова: "Головою фракції "Слуга народу" може стати не лише Олександр Корнієнко, чи Руслан Стефанчук.

З‘явився ще один кандидат на цю посаду - Давид Арахамія.

У свою чергу, керівник партії Дмитро Разумков є головним кандидатом на посаду спікера ВР".

Деталі: 

  • Давид Арахамія - №4 у списку партії "Слуга народу", його призначили Секретарем Національної інвестиційної ради. Також Арахамія став членом Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".
  • Олександр Корнієнко - №7 у списку партії "Слуга народу", керівник виборчого штабу партії "Слуга народу".
  • Руслан Стефанчук - №2 у списку партії "Слуга народу", представник Володимира Зеленського у Верховній Раді.

Історія питання: 

  • За словами Разумкова, перше засідання нової Ради може відбутися в кінці серпня - на початку вересня.
  • За підсумками опрацювання 100% бюлетенів, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу".
  • Загалом у новому парламенті три чверті нардепів-новачків. Найбільше депутатів без досвіду у Раду веде "Слуга народу".
  • Київська школа економіки проведе освітній інтенсив для членів фракції "Слуга народу" для того, щоб нардепи почерпнули потрібних знань і партія могла працювати як "єдине ціле".
  • Для цього всі майбутні нардепи відправляться в Трускавець. Туди може завітати і президент Володимир Зеленський.

Знати більше: Дмитро Разумков про переговори з Вакарчуком, звільнення Авакова і майбутню коаліцію

Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент

Результати голосування дивіться у матеріалі: Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Українська правда

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Теми: Слуга народуВерховна РадаАрахамія
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