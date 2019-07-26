"Слуга народу" має трьох претендентів на крісло глави фракції

Джерело: співрозмовники "Української правди" в партії "Слуга народу"

Пропрезидентська партія має три кандидатури на посаду глави фракції "Слуги народу" - Олександра Корнієнка, Руслана Стефанчука та Давида Арахамію.

Пряма мова: "Головою фракції "Слуга народу" може стати не лише Олександр Корнієнко, чи Руслан Стефанчук.

З‘явився ще один кандидат на цю посаду - Давид Арахамія.

У свою чергу, керівник партії Дмитро Разумков є головним кандидатом на посаду спікера ВР".

Деталі:

Давид Арахамія - №4 у списку партії "Слуга народу", його призначили Секретарем Національної інвестиційної ради. Також Арахамія став членом Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Олександр Корнієнко - №7 у списку партії "Слуга народу", керівник виборчого штабу партії "Слуга народу".

Руслан Стефанчук - №2 у списку партії "Слуга народу", представник Володимира Зеленського у Верховній Раді.

Історія питання:

За словами Разумкова, перше засідання нової Ради може відбутися в кінці серпня - на початку вересня.

За підсумками опрацювання 100% бюлетенів, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу".

Загалом у новому парламенті три чверті нардепів-новачків. Найбільше депутатів без досвіду у Раду веде "Слуга народу".

Київська школа економіки проведе освітній інтенсив для членів фракції "Слуга народу" для того, щоб нардепи почерпнули потрібних знань і партія могла працювати як "єдине ціле".

Для цього всі майбутні нардепи відправляться в Трускавець. Туди може завітати і президент Володимир Зеленський.

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