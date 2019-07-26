У "Слуги народа" есть три претендента на кресло главы фракции

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Пятница, 26 июля 2019, 17:32

Источник: собеседники "Украинской правды" в партии "Слуга народа"

В пропрезидентской партии рассматривают три кандидатуры на должность главы фракции "Слуга народа" - Александра Корниенко, Руслана Стефанчук и Давида Арахамию.

Прямая речь: "Председателем фракции "Слуга народа" может стать не только Александр Корниенко, или Руслан Стефанчук.

Появился еще один кандидат на эту должность - Давид Арахамия.

В свою очередь, руководитель партии Дмитрий Разумков является главным кандидатом на должность спикера ВР".

Детали:

  • Давид Арахамия - №4 в списке партии "Слуга народа", его назначили секретарем Национального инвестиционного совета. Также Арахамия стал членом Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".
  • Александр Корниенко - №7 в списке партии "Слуга народа", руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа".
  • Руслан Стефанчук - №2 в списке партии "Слуга народа", представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде.

История вопроса:

  • По словам Разумкова, первое заседание новой Рады может состояться в конце августа - начале сентября.
  • По итогам обработки 100% бюллетеней, в ВР проходит 254 нардепы от "Слуги народа".
  • Всего в новом парламенте три четверти нардепов-новичков. Больше всего депутатов без опыта в Раду ведет "Слуга народа".
  • Киевская школа экономики проведет образовательный интенсив для членов фракции "Слуга народа" для того, чтобы нардепы почерпнули нужных знаний и партия могла работать как "единое целое".
  • Для этого все будущие нардепы отправятся в Трускавец. Туда может приехать и президент Владимир Зеленский.

Знать больше: Дмитрий Разумков о переговорах с Вакарчуком, увольнении Авакова и будущей коалиции

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Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Украинская правда

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Темы: Слуга народа Верховная Рада


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