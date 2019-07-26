У "Слуги народа" есть три претендента на кресло главы фракции

Источник: собеседники "Украинской правды" в партии "Слуга народа"

В пропрезидентской партии рассматривают три кандидатуры на должность главы фракции "Слуга народа" - Александра Корниенко, Руслана Стефанчук и Давида Арахамию.

Прямая речь: "Председателем фракции "Слуга народа" может стать не только Александр Корниенко, или Руслан Стефанчук.

Появился еще один кандидат на эту должность - Давид Арахамия.

В свою очередь, руководитель партии Дмитрий Разумков является главным кандидатом на должность спикера ВР".

Детали:

Давид Арахамия - №4 в списке партии "Слуга народа", его назначили секретарем Национального инвестиционного совета. Также Арахамия стал членом Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Александр Корниенко - №7 в списке партии "Слуга народа", руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа".

Руслан Стефанчук - №2 в списке партии "Слуга народа", представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде.

История вопроса:

По словам Разумкова, первое заседание новой Рады может состояться в конце августа - начале сентября.

По итогам обработки 100% бюллетеней, в ВР проходит 254 нардепы от "Слуги народа".

Всего в новом парламенте три четверти нардепов-новичков. Больше всего депутатов без опыта в Раду ведет "Слуга народа".

Киевская школа экономики проведет образовательный интенсив для членов фракции "Слуга народа" для того, чтобы нардепы почерпнули нужных знаний и партия могла работать как "единое целое".

Для этого все будущие нардепы отправятся в Трускавец. Туда может приехать и президент Владимир Зеленский.

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