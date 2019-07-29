НАБУ відхрестилося від вилучення "компромату" в Окружному адмінсуді Києва

Джерело: Facebook НАБУ.

Національне антикорупційне бюро запевняє, що не вилучало при обшуку в Окружному адмінсуді Києва справи, які стосуються НАБУ чи управління спецрозслідувань Генпрокуратури.

Пряма мова: "Інформація, розповсюджена адвокатом Євгеном Солодком, під час прес-конференції про нібито вилучення в ході обшуків в Окружному адміністративному суді Києва справ, що мають відношення до НАБУ чи УСП ГПУ, не відповідає дійсності".

Йдеться про санкціоновані слідчі дії, які детективи НАБУ провели спільно зі слідчими Управління спецрозслідувань ГПУ 26 липня у приміщеннях ОАСК та Суворовського районного суду м.Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК".

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