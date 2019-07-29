НАБУ відхрестилося від вилучення "компромату" в Окружному адмінсуді Києва
Понеділок, 29 липня 2019, 15:01
Джерело: Facebook НАБУ.
Національне антикорупційне бюро запевняє, що не вилучало при обшуку в Окружному адмінсуді Києва справи, які стосуються НАБУ чи управління спецрозслідувань Генпрокуратури.
Пряма мова: "Інформація, розповсюджена адвокатом Євгеном Солодком, під час прес-конференції про нібито вилучення в ході обшуків в Окружному адміністративному суді Києва справ, що мають відношення до НАБУ чи УСП ГПУ, не відповідає дійсності".
Йдеться про санкціоновані слідчі дії, які детективи НАБУ провели спільно зі слідчими Управління спецрозслідувань ГПУ 26 липня у приміщеннях ОАСК та Суворовського районного суду м.Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК".
Історія питання:
- 26 липня детективи НАБУ разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукували Окружний адміністративний суд Києва "в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК".
- Адвокат Євген Солодко заявив, що під час обшуку у судді Руслана Арсірія 26 липня вилучили кілька адмінсправ, у яких фігурують директор НАБУ Артем Ситник і керівник управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк. Нібито йдеться про прийняття Ситником на службу детективів без конкурсу, а також позов Горбатюка до генпрокурора Юрій Луценко про реорганізацію управління спецрозслідувань.
- Держбюро розслідувань зареєструвало заяву про "втручання у правосуддя" у зв'язку з тим, що робота суду була заблокована через обшуки.
- Керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк говорив, що обшук проводили через провадження за фактами дій суддів наприкінці 2013-го – на початку 2014 років (заборону проведення мітингів, переслідування "автомайданівців" та арешти протестувальників), але жодної з понад 10 підозр за цей рік не підписано.
- Правоохоронці розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
- Саме судді Окружного адмінсуду Києва прийняли рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку" олігарха Ігоря Коломойського
- Також цей суд відомий рішеннями про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, визнання протиправними дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергій Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта
- Крім того, ОАСК скасував перейменування двох столичних проспектів іменами Степана Бандери і Романа Шухевича.