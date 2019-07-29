НАБУ открестилось от изъятия "компромата" в Окружном админсуде Киева

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Понедельник, 29 июля 2019, 15:01

Источник: Facebook НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро уверяет, что не изымало при обыске в Окружном административном суде Киева дела, касающиеся НАБУ или управления спецрасследований Генпрокуратуры.

Прямая речь: "Информация, распространенная адвокатом Евгением Солодко, во время пресс-конференции о якобы изъятии в ходе обысков в Окружном административном суде Киева дел, имеющих отношение к НАБУ или УСП ГПУ, не соответствует действительности".

Речь идет о санкционированных следственных действиях, которые детективы НАБУ провели совместно со следователями Управления спецрасследований ГПУ 26 июля в помещениях ОАСК и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями ОАСК".

История вопроса:

  • 26 июля детективы НАБУ вместе с управлением спецрасследований ГПУ обыскивали Окружной административный суд Киева "в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями ОАСК".
  • Руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк говорил, что обыск проводили из-за производства по фактам действий судей с конца 2013 года – начала 2014 годов (запрет проведения митингов, преследование "автомайдановцев" и аресты участнико Евромайдана), но ни одно из более 10 подозрений за этот год не подписано.
  • Правоохранители расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • Именно судьи Окружного админсуда Киева приняли решение о незаконности национализации "Приватбанка" олигарха Игоря Коломойского.
  • Также этот суд известен решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о признании противоправными действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергей Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте.
  • Кроме того, ОАСК отменил переименование двух столичных проспектов именами Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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Темы: НАБУ обыски суд Генпрокуратура


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