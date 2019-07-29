НАБУ открестилось от изъятия "компромата" в Окружном админсуде Киева

Источник: Facebook НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро уверяет, что не изымало при обыске в Окружном административном суде Киева дела, касающиеся НАБУ или управления спецрасследований Генпрокуратуры.

Прямая речь: "Информация, распространенная адвокатом Евгением Солодко, во время пресс-конференции о якобы изъятии в ходе обысков в Окружном административном суде Киева дел, имеющих отношение к НАБУ или УСП ГПУ, не соответствует действительности".

Речь идет о санкционированных следственных действиях, которые детективы НАБУ провели совместно со следователями Управления спецрасследований ГПУ 26 июля в помещениях ОАСК и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями ОАСК".

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